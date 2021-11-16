Была в обороте во времена Колумба: в Канаде нашли старейшую английскую монету (фото)

Была в обороте во времена Колумба: в Канаде нашли старейшую английскую монету (фото)

Серебряная монета была отчеканена в Кентербери.

Археологи обнаружили, возможно, старейшую английскую монету в Канаде, которая была в обороте при Христофоре Колумбе.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Археолог нашел на востоке Ньюфаундленда, как предполагают ученые, старейшую английскую монету, когда-либо найденную в Канаде. Она была отчеканена между 1493 и 1499 годами.

"Некоторые артефакты важны тем, что они рассказывают нам о месте раскопок, другие же тем, что они пробуждают воображение. Обнаруженная нами монета определенно относится к числу последних. Невозможно не удивляться тому, какой путь проделал этот полгроут, и через сколько рук он прошел с момента чеканки и до того, как был потерян в бухте где-то в начале XVII века", — рассказал главный археолог Уильям Гилберт, который обнаружил это место в 1995 году и продолжает вести здесь раскопки.

Монета также известна как "полугроут" Генриха VII и была отчеканена в Кентербери (Англия). На ней изображен портрет короля Генриха VII и надпись на латинице.

Ранее старейшей английской монетой, найденной в стране, был серебряный гроут (монета в 4 пенса), отчеканенный во время правления внучки Генриха, Елизаветы I, в 1560 или 1561 году, и обнаружена в Бухте Капидс в 2001 году.

smithsonianmag.com

Напомним, на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад.

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