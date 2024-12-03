Были ли на Венере океаны: ученые совершили уникальное открытие

Недавно ученые Кембриджского университета опровергли гипотезу о том, что на Венере когда-то существовали океаны, которые могли бы поддерживать жизнь.

Об этом сообщило издание Nature Astronomy.

Исходя из исследований химического состава атмосферы планеты, команда ученых пришла к выводу, что Венера никогда не была планетой, похожей на Землю. Современный адский климат этой планеты с температурой, превышающей 460°C, вероятно, существовал на Венере с самого начала ее формирования.

Это открытие стало разочарованием для тех, кто надеялся на возможность жизни Венеры в ее прошлом. Ученые отмечают, что, несмотря на схожесть массы и расстояния от Солнца с Землей, Венера эволюционировала совсем другим путем. Новые данные могут помочь астрономам лучше оценивать экзопланеты вне Солнечной системы и определять, какие из них способны поддерживать жизнь.

Работа имеет значение не только для изучения Венеры, но и поиска жизнеспособных планет в космосе.

"Несмотря на то, что Венера является самой близкой к нам планетой, она важна для науки об экзопланетах, поскольку она дает нам уникальную возможность исследовать планету, которая эволюционировала совсем иначе, чем наша, прямо на краю зоны жизни", — отметила руководитель группы аспирант Кембриджского. института астрономии Тереза ​​Константина.

Температура на поверхности Венеры сегодня составляет около 500°C, что достаточно горячо, чтобы расплавить свинец, а ее атмосфера содержит облака серной кислоты. Но, несмотря на эти экстремальные условия, многие ученые предполагают, что Венера могла быть пригодной для жизни миллиарды лет назад. Ключом к этому вопросу является вода – основной компонент для возникновения жизни.

Есть две основные теории по эволюции Венеры. Одна из них предполагает, что когда-то планета была более прохладной и могла поддерживать жидкую воду, однако парниковый эффект, вызванный вулканической активностью, со временем повысил температуру, сделав ее слишком высокой для воды. Другая теория состоит в том, что Венера всегда была слишком горяча, чтобы иметь жидкую воду.

"Обе эти теории базируются на климатических моделях, но мы хотели применить другой подход, основанный на наблюдениях текущей химии атмосферы Венеры. Чтобы сохранить атмосферу Венеры стабильной, любые химические вещества, удаленные из атмосферы, также должны возвращаться в нее, поскольку внутренняя и внешняя планета находятся в постоянной химической связи друг с другом", — заявила учёная.

Исследователи изучали, как быстро разрушаются молекулы воды, углекислого газа и карбонилсульфида. Результаты показали, что вулканические газы Венеры состоят лишь на 6% из водяного пара, что дает основания для вывода, что у Венеры никогда не было достаточно воды для океанов.

"Мы не будем знать наверняка, может ли Венера поддерживать жизнь, пока не отправим зонды в конце этого десятилетия. Но учитывая, что на Венере, вероятно, никогда не было океанов, трудно представить, чтобы Венера когда-либо поддерживала жизнь, подобную Земле, для которой нужна жидкая вода", — отметила Константину.

Она добавила, что если Венера была пригодна для жизни в прошлом, это означает, что экзопланеты, которые мы уже нашли, также могут поддерживать жизнь.

Напомним, ученые обнаружили условия для существования жизни под поверхностью Марса.

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