Были одними из самых быстрых существ в океане: ученые обнаружили череп одного из последних ихтиозавров

Были одними из самых быстрых существ в океане: ученые обнаружили череп одного из последних ихтиозавров

Окаменевший череп нашли на территории Колумбии.

Группа международных исследователей заявила, что им удалось найти морскую рептилию, похожую на рыбу-меч. Рептилия жила примерно 100 млн. лет назад, длина ее черепа достигала метра.

Об этом сообщает Journal of Systematic Palaeontology.

Окаменевший череп, найденный на территории Колумбии, принадлежит ихтиозавру (или рыбе-ящерице). Эти животные похожи на морских свиней, они вырастали до 3 метров длиной. Формально они не принадлежат к динозаврам, за счет своих весловидных плавников они являлись одними из самых быстрых существ в океане.

Фото: tandfonline.com

Древнее животное назвали Кихитисука (Kyhytysuka), что означает "режущий острым" в переводе с языка чибча, на котором говорили люди племени, которые жили в той части Колумбии, где череп нашли.

"Череп и зубы этого вида позволяли справиться с крупной рыбой, тогда как у большинства ихтиозавров зубы были маленькими, а череп – небольших размеров, – сказал Ганс Ларссон.

Напомним, новый вид динозавров был найден в Бразилии. Ему может быть около 70 млн. лет.

Ученым уже удалось узнать, что они были хищниками. Эти создания длиной в 5 метров передвигались на двух задних лапах, имели короткие передние лапы и очень крепкий хвост.

Впервые остатки этих динозавров нашли еще 2 десятилетия назад, но только сейчас исследователи с уверенностью говорят, что это новый ранее неизвестный вид.

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