Быстро решает бытовые задачи: женщина вживила себе под кожу 25 чипов и рассказала об ощущениях

Программистка Миана Виндалл из США вживила себе под кожу 25 разнообразных имплантатов: от обычных магнитов к RFID-технологиям. Теперь она делится впечатлениями и ощущениями.

Об этом шла речь во время конференции по безопасности DEF CON.

Там Виндалл рассказала о своем опыте программирования имплантатов для личного использования, например, для сканирования в ее бывшем офисе.

Технология RFID основана на сканировании, как у проездных в метрополитен или система оплаты с помощью прикосновения.

Виндалл говорит, что ее чипы помогают быстро решать и другие бытовые задачи. Чаще всего – для идентификации: в пропусках, ключах от подъезда, автомобиля и прочего. Когда она хочет пойти вечером в клуб и не брать с собой сумку и ключи, вернуться домой не составит труда — специальный замок считывает метку под ее кожей и открывает дверь.

Девушка рассказывает, что далеко не каждый из имплантатов под кожей будет полезен. Более того, уже после вживления имплант может выйти из строя или отвязаться от замка. У нее самой есть несколько таких чипов, которые не наносят вреда организму, но и толку от них никакой.

Напомним, немецкая компания BMW готовит для электрокаров батареи семейства Neue Klasse. Первым аккумулятором нового поколения получит электрический автомобиль BMW 3-Series.

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