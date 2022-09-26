Быстро увеличивается: в Тихом океане появился новый остров

В юго-западной части Тихого океана появился новый полуостров. Он расположен на подводной горе Хоум Риф в районе центральных островов Тонга.

Один из подводных вулканов проснулся в этом месте 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Через 11 часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров.

Об этом пишет CNN.

По данным NASA, новорожденный остров быстро растет. Исследователи из Геологической службы Тонга 14 сентября подсчитали, что остров занимает всего 4 000 квадратных метров, но к 20 сентября его размер увеличился до 24 тысяч квадратных метров.

Острова, созданные подводными вулканами, недолговечны, говорят в NASA. Но иногда такие острова могут существовать годами или даже десятилетиями.

Ранее стало известно, что в Атлантическом океане – на глубине более 700 метров – со дна поднимаются структуры в виде стен и столбов. Эта местность называется гидротермальным полем "потерянный город".

На Сицилии активизировался вулкан Этна | Новости мира

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