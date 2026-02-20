Бытовая химия может убивать клетки мозга: что выяснили ученые

Бытовая химия может убивать клетки мозга / © Unsplash

Реклама

Новое исследование связало распространенные бытовые химикаты с поражением клеток мозга, которые отвечают за формирование миелина — защитной оболочки нервных волокон. Речь идет о веществах, содержащихся в дезинфицирующих средствах и огнезащитных материалах.

Об этом сообщило издание earth.com.

Какие химикаты представляют наибольшую угрозу

Работу возглавили ученые Медицинской школы Case Western Reserve. Они установили, что два класса соединений — четвертичные аммониевые соединения и фосфорорганические антипирены — избирательно вредят олигодендроцитам. Именно эти клетки обеспечивают выработку миелина, без которого нервные импульсы передаются медленнее или с перебоями. Нарушение миелинизации лежит в основе таких болезней, как рассеянный склероз.

Реклама

Четвертичные аммониевые соединения широко применяют в дезинфицирующих спреях, салфетках, ополаскивателях для рта, кондиционерах для волос и смягчителях тканей. Фосфорорганические антипирены добавляют в мебель, электронику и текстиль для соответствия нормам пожарной безопасности.

Исследователи протестировали более 1800 химических веществ, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Из них 292 оказались токсичными для олигодендроцитов. Наиболее распространенными и опасными оказались именно эти два класса. Лабораторные исследования на клеточных культурах, органоидах человеческого мозга и моделях развития мозга мышей показали: четвертичные аммониевые соединения вызывают гибель клеток, тогда как фосфорорганические антипирены мешают их созреванию и выработке функционального миелина.

Ведущий автор работы Эрин Кон отметила, что олигодендроциты оказались значительно более чувствительными к этим веществам, чем другие типы клеток мозга.

Почему это особенно опасно для детей

Особое беспокойство вызывает влияние на детей. Олигодендроциты продолжают развиваться от рождения до взрослого возраста, а значит детский мозг дольше находится в зоне риска. Анализ данных Национального опроса по здоровью и питанию США показал: метаболиты огнезащитных веществ обнаружили у 100% протестированных детей, а высокие уровни воздействия коррелировали с большими трудностями в обучении.

Реклама

Пандемия усилила масштабы воздействия

Пандемия COVID-19 усугубила проблему. Из-за массового использования дезинфицирующих средств уровень четвертичных аммониевых соединений в крови людей, по отдельным данным, вырос почти вдвое. Эти вещества способны проникать сквозь гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. Исследователи отмечают: концентрации, повреждающие клетки в лаборатории, находятся в пределах прогнозируемых уровней в крови детей.

Отдельно ученые обратили внимание на качество воздуха в помещениях. Химические соединения из моющих средств и предметов интерьера могут накапливаться на поверхностях и постепенно выделяться в течение месяцев или лет.

Что говорят ученые и регуляторы

Профессор Пол Тесар, руководитель исследования, отметил: влияние бытовых химикатов на олигодендроциты может быть недооцененным фактором развития неврологических болезней, в частности рассеянного склероза.

В Агентстве по охране окружающей среды США отметили, что метод высокопроизводительного скрининга, использованный в работе, является первым шагом к определению потенциально опасных веществ. В то же время регуляторы подчеркивают: нужны долговременные исследования о влиянии химикатов на мозг детей и взрослых.

Реклама

«Будущие исследования должны отслеживать уровни химических веществ в мозге как взрослых, так и детей с течением времени, определяя, какое количество и продолжительность воздействия необходимы для возникновения или ухудшения заболевания. Ученым также нужно исследовать, вызывает ли хронический низкий уровень воздействия кумулятивный вред, который острые лабораторные тесты не могут полностью выявить», — говорится в статье.

Как уменьшить риски дома

Специалисты советуют выбирать чистящие средства без QACs и использовать альтернативы — уксус, перекись водорода.

Что касается антипиренов, то уменьшить влияние помогают:

выбор мебели и матрасов с маркировкой «без огнезащитных веществ»;

регулярная влажная уборка и проветривание;

очистка пыли, в которой накапливаются токсины.

Исследования также показывают: домашние животные, как и дети, чаще сталкиваются с токсичными веществами из-за близости к напольным покрытиям.

Реклама

Рост количества диагнозов — от расстройств аутистического спектра до рассеянного склероза — свидетельствует, что на развитие неврологических заболеваний влияют не только генетические факторы.

Ученые считают, что часть «недостающих звеньев» может быть связана именно с бытовыми химикатами. Новые результаты подчеркивают потребность в более жестком контроле состава товаров, которые ежедневно попадают в дома.

Напомним, новое исследование показало, что бананы, какао и маниок, выращенные в регионе Бразилии, который пострадал от прорыва дамбы, содержат опасные концентрации токсичных металлов, в частности свинца. Это представляет особую угрозу для здоровья детей.