Бюджетный MacBook от Apple: появились детали о дизайне, цветах и дате выхода

Вероятный дизайн бюджетных MacBook / Иллюстративное фото / © ТСН

Apple готовит революцию в сегменте доступных ноутбуков, сочетая мощность чипа A18 Pro с нетипичным ярким дизайном. Новая модель MacBook может получить уникальный корпус и неожиданные варианты цветов.

Об этом пишет пишет Bloomberg.

Будущий доступный MacBook уже называют одним из самых интересных релизов года от Apple. Похоже, компания делает ставку не только на более низкую цену, но и на свежий дизайн, пытаясь привлечь более широкую аудиторию пользователей ноутбуков.

По новым утечкам, производитель может изменить подход к изготовлению корпуса и подбору компонентов, что заметно отличит эту модель от других в линейке. Дополнительное внимание к новинке подогревают и слухи о возможных сроках ее презентации.

Бюджетный MacBook — корпус и дизайн

По словам инсайдеров, компания планирует применить другой производственный процесс для алюминиевого корпуса бюджетного ноутбука. Речь идет о технологии, похожей на решение по теплоотводу во флагманских смартфонах бренда: алюминиевая основа дополняется графитовым слоем для более эффективного охлаждения.

В то же время производитель уделяет большое внимание внешнему виду. По данным источников, тестируются несколько ярких вариантов корпуса — светло-желтый, светло-зеленый, синий и розовый, а также традиционные серебряный и темно-серый. Такая палитра может сделать модель более привлекательной для молодой аудитории и тех, кто хочет выделиться.

Характеристики бюджетного MacBook

Предварительно сообщается, что недорогой ноутбук получит чип A18 Pro и дисплей примерно 12,9 дюйма. Объем оперативной памяти, вероятно, составит 8 ГБ — меньше, чем ранее прогнозируемые 12 ГБ, что может быть компромиссом ради снижения стоимости.

Когда ожидать новинку?

Относительно сроков, инсайдеры предполагают, что бюджетный MacBook могут представить на отдельном мероприятии уже в марте. Ранее также появлялись слухи о дебюте других обновлений ноутбуков в начале месяца, поэтому компания может одновременно обновить значительную часть модельного ряда. Если прогнозы оправдаются, март станет очень насыщенным для поклонников бренда.

