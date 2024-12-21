Ценный артефакт: археологи нашли кольцо, которое было утеряно 1700 лет назад

На северо-западе Франции во время раскопок археологи обнаружили артефакты. Среди самых интересных находок — римское золотое кольцо, датированное 2-3 веками нашей эры.

Об этом сообщил французский Национальный институт археологических исследований.

На кольце присутствует глубокая гравировка с фигурой Венеры-Победительницы, которая символизирует красоту и силу, а также имеет вычурную рубленую золотую оправу.

"Ее нашли на древней дороге шириной около 8 метров с канавами с каждой стороны. Дорога была покрыта слоем гравия из кварцевой гальки. На поверхности до сих пор видны следы путей от древних колесных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Напомним, археологи встретили 7000-летнюю фигурку, которая имеет удивительное сходство с инопланетянином.

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