Чашка кофе, выпитая мамой, может спасти младенца: ученые выдвинули неожиданную теорию

Младенец / © Pixabay

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Кофеин может стать новым инструментом в профилактике синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Оказалось, что это вещество способно влиять на периодическую гипоксию — состояние, при котором уровень кислорода у младенца временно снижается ниже 80%.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Ученые из американского университета Rutgers предложили новый подход к снижению риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Они предполагают, что обычный кофеин может играть защитную роль.

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СВДС остается одной из главных причин смерти младенцев в возрасте от одного до двенадцати месяцев. Ежегодно в США от него умирает более 1500 детей, и за последние 25 лет этот показатель практически не уменьшился.

Ученые обратили внимание на то, что большинство факторов риска СВДС связаны с состоянием, когда в организме ребенка временно падает уровень кислорода — это называется периодическая гипоксия. Такие кислородные «провалы» могут нарушить работу участков мозга, которые отвечают за дыхание и пробуждение.

В своем обзоре ученые напоминают, что кофеин уже давно используют в больницах для лечения апноэ у недоношенных детей — он помогает им дышать ровнее и легче просыпаться. А еще он влияет на систему серотонина в мозге, которая также связана с реакцией на недостаток кислорода.

В исследованиях на животных кофеин уменьшал риск серьезных проблем с дыханием после удушья. Кроме того, он поддерживал развитие белого вещества в мозге — это важно для здорового роста ребенка.

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Также ученые обращают внимание на то, что новорожденные перерабатывают кофеин значительно медленнее, чем взрослые. Если у взрослого человека кофеин исчезает из организма за 4-6 часов, то у младенцев он может оставаться до 100 часов. Это означает, что кофеин, полученный ребенком еще до рождения или с грудным молоком, может защищать его в течение первых недель жизни.

По оценкам, около 70% беременных женщин употребляют напитки с кофеином. После рождения часть этого вещества передается ребенку через грудное молоко. В частности, указано, что грудное молоко может быть дополнительным источником кофеина и частично защищать ребенка в критическом возрасте — между 2 и 4 месяцами, когда чаще всего фиксируется СВДС.

Около 68-74% беременных женщин в США потребляют кофеин. По результатам одного исследования, его концентрация в грудном молоке достигает 80% от уровня в крови матери. У младенцев, матери которых ежедневно употребляли 750 мг кофеина, его следы обнаруживались еще через девять дней после прекращения потребления.

В то же время исследователи предостерегают: их теория не является призывом к изменению пищевых привычек. Они подчеркивают, что чрезмерное потребление кофеина, особенно с резким прекращением, может иметь обратный эффект. Постепенное уменьшение дозы считается более безопасным.

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Также авторы исследования предостерегают: кофеин — не замена правильным и безопасным условиям сна младенца. Ребенок должен спать на спине, на ровной твердой поверхности, без подушек и мягкого одеяла.

Сейчас команда Rutgers планирует провести новые исследования: сравнить уровень кофеина у младенцев, умерших от СВДС, с теми, кто умер по другим причинам. Это может дать ответ, действительно ли кофеин может защищать.

Как отметила доктор Остфельд, информационные кампании по безопасному сну уже дали положительные результаты, но этого недостаточно. Поэтому ученые ищут новые способы уменьшить риски для самых маленьких.

Напомним, недавно исследователи установили, что кофе положительно влияет на работу кишечника.

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В то же время ученые из Амстердама выяснили — регулярное потребление кофе снижает риск старческой слабости.