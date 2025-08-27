Частицы, которые старше Солнечной системы: что скрывает астероид Бенну

Астероид Бенну / © Associated Press

В образцах с околоземного астероида Бенну обнаружили межзвездную пыль, органические соединения и минералы, образовавшиеся еще до формирования Солнечной системы.

О результатах исследования сообщил журнал Nature Astronomy.

Специалисты объясняют: родительское тело Бенну возникло в отдаленных регионах Солнечной системы и со временем накапливало вещества из разных областей — от внутренних зон вблизи Солнца до межзвездного пространства. Такие находки помогают лучше понять, как формировались планеты и какие материалы могли стать основой для зарождения жизни на Земле.

Анализ 250 граммов образцов, которые в 2023 году доставила миссия OSIRIS-REx, показал: Бенну сформировался после столкновения крупного астероида с другим космическим телом. В его составе сохранились частицы протопланетного диска, из которого возникли планеты и астероиды.

Ученые установили, что значительная часть веществ подверглась действию воды: лед в родительском теле растаял и запустил химические реакции, в результате которых появились водосодержащие минералы — филосиликаты, карбонаты и сульфиды.

Микроскопические наблюдения также зафиксировали микроудары, следы испарения солей и фосфатов, а также влияние солнечного ветра. Частицы старше Солнечной системы и обнаруженный графит свидетельствуют, что температура в недрах Бенну не превышала 400 °C, следовательно, формирование астероида происходило в условиях низких температур.

Сравнение с составом другого астероида — Рюгу — показало, что оба небесных тела возникли в одной отдаленной части Солнечной системы, но со временем условия в этом регионе менялись, что и объясняет разницу в составе.

Ранее в образцах из Бенну обнаружили 14 из 20 аминокислот, необходимых для построения жизни, а сами материалы оказались необычно намагниченными. Пока ученые не могут объяснить это явление.

Вероятность столкновения Бенну с Землей в 2182 году оценивается как низкая — примерно 1 к 2700. Впрочем, в случае удара планета может пережить глобальную зиму и длительные засухи, предостерегают астрономы.

