Частный зонд для изучения астероидов потерял стабильность в космосе: какая угроза (фото)

Специалисты продолжают попытки восстановить связь с аппаратом и стабилизировать его положение в космосе.

Пока посадочный модуль Blue Ghost успешно сел на поверхность Луны, другой частный космический аппарат испытал трудности. Первый в мире коммерческий зонд, предназначенный для исследования астероида, ведет себя непредсказуемо в космосе, что ставит под угрозу реализацию миссии.

Об этом сообщает Space.

Космический аппарат Odin, разработанный американской компанией AstroForge, стартовал 26 февраля на борту ракеты Falcon 9. Его главная цель – исследование астероида 2022 OB5 в рамках амбициозного проекта по добыче полезных ископаемых в космосе. Однако только через несколько часов после выхода на орбиту зонд начал давать сбои, а последняя связь с ним была зафиксирована через 20 часов после запуска. Несмотря на усилия инженеров AstroForge, возобновить коммуникацию пока не удалось.

На 1 марта Odin находился на расстоянии более 300 тыс. км от Земли. Аппарат все еще двигается по запланированной траектории, а его солнечные панели продолжают генерировать энергию. Однако получить подробные данные о состоянии зонда не удалось.

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Наблюдения свидетельствуют о том, что зонд медленно вращается в пространстве, что может осложнить дальнейшую миссию.

Компания AstroForge планирует использовать астероиды как источник полезных ископаемых для нужд как земной промышленности, так и будущих космических миссий. Зонд Odin должен был собрать критически важные данные во время пролета мимо 2022 OB5, чтобы проложить путь для следующей миссии – непосредственной посадки на астероид.

Специалисты продолжают попытки восстановить связь с аппаратом и стабилизировать его положение в космосе. Однако перспективы миссии остаются неопределенными.

Зонд Odin компании AstroForge/Фото: Space.com

К слову, астрономы, изучавшие данные с радиотелескопа Murchison Widefield Array на западе Австралии, разгадали тайну сыгналов с неба, поступавших в течение пяти лет.