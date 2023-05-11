Часто случается и теперь: ученые выяснили, какой болезнью страдали многие дети в Древнем Египте

Команда палеопатологов и медицинских экспертов из Германии, США и Италии провела исследования и обнаружила, что у детей Древнего Египта распространенной болезнью была анемия.

Исследование опубликовано в Международном журнале остеоархеологии, пишет Physorg.

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По данным исследования, группа ученых подвергла многочисленные мумифицированные останки детей из Древнего Египта компьютерной томографии для изучения их скелетов. Она сосредоточила свои усилия на умерших детях того времени, не достигнув совершеннолетия, и которых потом мумифицировали.

В этой новой работе исследователи провели компьютерную томографию всего тела 21 ребенка (возраст от 1 до 14 лет). В ходе исследования они обнаружили доказательства патологического расширения свода черепа – части черепа, содержащей мозг – у семи детей. Такое увеличение обычно связано с анемией. Эта болезнь , как правило, вызвана неправильным питанием.

Несмотря на то, что на компьютерной томографии невозможно определить, способствовала ли анемия смерти детей, но исследовательская группа предполагает, что это может быть одним из факторов.

Напомним, ученые наконец-то разгадали тайну календаря мая.

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