Часы смерти: приложение на основе ИИ предсказывает, когда человек умрет

Его создали для тех, кому интересно, когда наступит их смерть.

Death Clock – это инновационное приложение, использующее искусственный интеллект для точного прогнозирования продолжительности жизни человека на основе ряда факторов, таких как диета, уровень физической активности и привычки сна.

Как передает Oddity Central, запущенное в июле, это приложение использует набор данных более 1200 исследований продолжительности жизни и 53 миллионов участников, чтобы предоставить пользователям персонализированные прогнозы смерти. Безусловно, это мрачное предположение, но финансовые планировщики уделяют много внимания Death Clock из-за его потенциала мотивировать людей тщательнее планировать свои финансы для выхода на пенсию.

"Огромная обеспокоенность для пожилых людей, наших пенсионеров – это то, что они проживут свои деньги", — сказал финансовый планировщик Райан Забровский в интервью Forbes, добавив, что инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как Death Clock, могут помочь людям принимать обоснованные решения о своих финансах, чтобы лучше справиться с сумерками своего существования.

Пользователи Death Clock должны ответить на вопросы анкеты, содержащей основную демографическую информацию, такую как возраст, пол и этническая принадлежность, а также подробные вопросы о семейной истории, психическом здоровье и хронических заболеваниях. Диета, привычки к физическим упражнениям, уровень стресса и режим сна также учитываются современными алгоритмами для того, чтобы обеспечить максимально точный прогноз смерти.

Судя по анекдотическим примерам, кажется, что Death Clock дает относительно оптимистичные результаты. Например, репортер TechCrunch Энтони Ха недавно воспользовался им и узнал, что умрет в возрасте 90 лет, но имеет шанс продлить свою жизнь до 103 лет, если сделает некоторые изменения в своем образе жизни. С другой стороны, согласно таблице смертности Администрации социального обеспечения, 85-летнему мужчине в США осталось жить около 5,6 лет.

С момента запуска в июле приложение загрузили более 125 000 человек. Оно стало одним из самых обсуждаемых приложений с искусственным интеллектом.

Напомним, искусственный интеллект создал "дикий" звук, который никогда раньше не слышали. Разработчики прослушали миллионы аудио, чтобы научить модель Fugatto.

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