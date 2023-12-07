Часы Судного дня перевели еще ближе к полуночи: мир ждет катастрофа в 2024 году

Часы Судного дня предупреждают людей, что человечество может оказаться на грани катастрофы уже в следующем году, ведь его стрелки все ближе к полуночи.

Об этом пишет издание The Mirror.

"Когда часы показывают полночь, это означает, что произошел какой-то ядерный обмен или катастрофическое изменение климата, которое может уничтожить человечество. Мы никогда не хотим до этого дойти и не хотим знать, как это произойдет", — сказала Рейчел Бронсон, исполнительный директор Bulletin.

Организация также отметила биологические угрозы как фактор, способствующий такой резкой корректировке часов.

"Такие разрушительные события, как пандемия COVID-19, больше нельзя считать редкими, случающимися раз в века", — говорится на сайте Bulletin.

Как возникли часы Судного дня

Часы Судного дня – проект, который начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы. Тогда он показывал 7 минут до полуночи.

Периодически эксперты переводят часы, показывающие без нескольких минут полночь — это отражает напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения.

Сама отметка в полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Цель проекта – использовать часы не в качестве тактики отпугивания, а чтобы заставить людей говорить.

"Мы пытаемся заставить общественность говорить о состоянии ядерной безопасности и реально давить на лидеров, чтобы обратить на это внимание, а также на изменения климата, показывая тем самым свою обеспокоенность", — пояснили ученые.

Собственно, поэтому стрелка переводилась и обратно, к тому же почти так же часто, как и двигалась ближе к полуночи. В будущем это возможно, в частности, если мировые лидеры будут предпринимать серьезные шаги для замедления изменения климата.

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