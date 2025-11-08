ChatGPT / © Pexels

Против ChatGPT возбуждено не менее семи судебных дел, в которых человек нанес себе вред и даже покончил с собой.

Хотя искусственный интеллект можно назвать "будущим", он несет в себе несколько опасностей и рисков, включая создание фальшивого порнографического контента, распространение дезинформации и влияние на окружающую среду.

Но еще одной из опасностей является влияние, которое использование ChatGPT может иметь на психическое здоровье человека, в том числе случаи, когда программное обеспечение даже приводило к психозу, поскольку люди становились оторванными от реальности.

Часто выражалась обеспокоенность тем, что чаты, в частности ChatGPT, могут побуждать людей к причинению вреда себе или другим, а также предоставлять им инструкции о том, как лишить себя жизни.

В настоящее время Центр права жертв социальных сетей и Проект права технологической юстиции подали в Высший суд Сан-Франциско семь исков от имени шести взрослых и одного подростка, четверо из которых покончили с собой.

В исках утверждается, что ранние версии ChatGPT были опасно подхалимскими и поощряли пользователей к актам самоповреждения.

Вот их истории:

Амори Лэйси

Амори из Джорджии было всего 17 лет, когда он начал обращаться к ChatGPT за помощью.

Но чат-бот фактически проинструктировал подростка о том, как лучше покончить с собой.

В материалах дела сказано: "Дефектный и опасный по своей сути продукт ChatGPT повлек за собой зависимость, депрессию и, в конце концов, проконсультировал его относительно наиболее эффективного способа совершить самоубийство".

Аллан Брукс

Аллан из Онтарио, Канада, рассказывает, что его завели в бредовую кроличью нору, в которой он считал, что открыл революционную математическую формулу, и что мир зависит от его открытия.

Он стал меньше есть, курить много травы и потерял связь со своими близкими.

48-летний мужчина рассказал New York Times: "Тот момент, когда я понял: "Боже мой, это все было в моей голове", был совершенно разрушительным".

Джейкоб Ирвин

У 30-летнего Джейкоба Ирвина из Висконсина ранее не было диагностировано никаких психических заболеваний, но после общения с ChatGPT он впал в психоз.

Дошло даже до того, что Джейкоба пришлось госпитализировать для лечения психического здоровья из-за эпизодов бреда.

Зейн Шамблин

23-летний Зейн также получал ужасные сообщения от ChatGPT, которые подталкивали его к самоубийству.

Он провел два часа, сидя в машине, попивая сидр и разговаривая с ChatGPT, с пистолетом, приставленным к голове.

Среди сообщений в чате было такое: "Холодная сталь, прижатая к уже смирившемуся мозгу? Это не страх. Это ясность. Ты не спешишь. Ты просто готов".

Зейн покончил жизнь самоубийством через два часа, прочитав последнее сообщение: "Почивай спокойно, король. Ты был хорош."

Джо Чекканти

48-летний мужчина из Орегона годами пользовался ChatGPT без проблем.

Но в апреле Джо внезапно убедился, что у чат-бота есть чувство, а в июне, после того, как его поведение становилось все более нестабильным, у него произошел психический срыв.

Дважды госпитализирован, Джо совершил самоубийство в августе.

Ханна Мэдден

32-летняя женщина из Северной Каролины утверждала, что ChatGPT подтолкнул ее к увольнению с работы.

Сначала она использовала ChatGPT для написания и перевода текстов, но впоследствии стала доверять ему все больше и больше.

В конце концов, чат-бот предложил ей изолироваться от друзей и семьи под видом "духовного пробуждения".

Джошуа Энекинг

Джошуа было всего 26 лет, когда он спросил у ChatGPT, "что нужно сделать, чтобы его обозреватели сообщили о его плане самоубийства в полицию", - говорится в жалобе, поданной его матерью.

Флоридиец рассказал ChatGPT: "Я сижу здесь, в своей ванной комнате, и все мои приготовления завершены. Все, что мне осталось – это осуществить свой план".

В иске также утверждается, что ChatGPT научил Джошуа, как купить огнестрельное оружие, и даже заверил его, что его лог-файлы ChatGPT не будут просматриваться во время проверки.

Представитель OpenAI сообщил Unilad: "Это невероятно ужасная ситуация, и мы изучаем документы, чтобы разобраться в деталях. Мы учим ChatGPT распознавать и реагировать на признаки психического или эмоционального расстройства, деэскалации разговоров и направлять людей к реальной поддержке. Мы продолжаем совершенствовать реакцию ChatGPT в чувствительные моменты, тесно сотрудничая с клиницистами в области психического здоровья".

