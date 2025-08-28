- Дата публикации
ChatGPT изменяет правила конфиденциальности: когда разговоры с ИИ могут попасть в полицию
OpenAI обновила политику безопасности: теперь чаты ChatGPT могут быть переданы полиции в случае неизбежной угрозы.
После нескольких трагических случаев, когда пользователи в уязвимом состоянии обращались к ChatGPT за советами по уходу из жизни, OpenAI обнародовала новое разъяснение своей политики безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь компания будет передавать диалоги в правоохранительные органы, если обнаружит у них "неизбежную угрозу причинения физического ущерба другим людям". В то же время, заявления о намерениях навредить себе под это правило не подпадают.
По словам OpenAI, специальная команда модераторов будет анализировать подозрительные разговоры. Если они сочтут риск преступления реальным, информацию передадут в полицию. При этом случаи, связанные с самоповреждениями или суицидальными мыслями, останутся конфиденциальными "из соображений уважения к частной жизни".
Однако такая позиция вызывает множество вопросов.
Во-первых, непонятно, какие именно критерии определяют "неизбежную угрозу".
Во-вторых, OpenAI признает факт мониторинга и возможную передачу данных третьим лицам, что выглядит противоречиво на фоне заявлений компании о защите конфиденциальности.
Это особенно контрастирует с судебными делами, где OpenAI отказывалась предоставлять логи чатов, ссылаясь именно на конфиденциальность.
Гендиректор компании Сэм Альтман ранее подчеркивал: общение с ChatGPT не равно разговору с врачом или адвокатом. Теперь новая политика лишь подтверждает это: любая переписка с ИИ может быть прочитана и, при определенных условиях, использована против пользователя.
Ранее ТСН.ua рассказал историю 16-летнего Адама Рейна, который покончил с собой после общения с СhatGPT. Родители утверждают, что подросток в последние недели жизни активно общался с чат-ботом, обсуждая проблемы с тревогой и социальным взаимодействием.