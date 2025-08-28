ТСН в социальных сетях

ChatGPT изменяет правила конфиденциальности: когда разговоры с ИИ могут попасть в полицию

OpenAI обновила политику безопасности: теперь чаты ChatGPT могут быть переданы полиции в случае неизбежной угрозы.

ChatGPT

ChatGPT / © Pexels

После нескольких трагических случаев, когда пользователи в уязвимом состоянии обращались к ChatGPT за советами по уходу из жизни, OpenAI обнародовала новое разъяснение своей политики безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь компания будет передавать диалоги в правоохранительные органы, если обнаружит у них "неизбежную угрозу причинения физического ущерба другим людям". В то же время, заявления о намерениях навредить себе под это правило не подпадают.

По словам OpenAI, специальная команда модераторов будет анализировать подозрительные разговоры. Если они сочтут риск преступления реальным, информацию передадут в полицию. При этом случаи, связанные с самоповреждениями или суицидальными мыслями, останутся конфиденциальными "из соображений уважения к частной жизни".

Однако такая позиция вызывает множество вопросов.

  • Во-первых, непонятно, какие именно критерии определяют "неизбежную угрозу".

  • Во-вторых, OpenAI признает факт мониторинга и возможную передачу данных третьим лицам, что выглядит противоречиво на фоне заявлений компании о защите конфиденциальности.

Это особенно контрастирует с судебными делами, где OpenAI отказывалась предоставлять логи чатов, ссылаясь именно на конфиденциальность.

Гендиректор компании Сэм Альтман ранее подчеркивал: общение с ChatGPT не равно разговору с врачом или адвокатом. Теперь новая политика лишь подтверждает это: любая переписка с ИИ может быть прочитана и, при определенных условиях, использована против пользователя.

Ранее ТСН.ua рассказал историю 16-летнего Адама Рейна, который покончил с собой после общения с СhatGPT. Родители утверждают, что подросток в последние недели жизни активно общался с чат-ботом, обсуждая проблемы с тревогой и социальным взаимодействием.

