ChatGPT "лег" по всему миру: зафиксировано глобальный сбой

В ChatGPT произошел глобальный сбой. Тысячи пользователей по всему миру сообщают о проблемах в работе чат-бота.

Об этом сообщил сервис мониторинга проблем DownDetector.

Сбои в работе ChatGPT начались около 20:30 по киевскому времени. Компания-разработчик чат-бота OpenAI также подтвердила, что в работе ChatGPT произошел сбой.

"В настоящее время мы испытываем проблему с высоким уровнем ошибок в ChatGPT, API и Sora. Сейчас мы проводим расследование и опубликуем обновления, как только сможем. Эта проблема вызвана высшим провайдером, и сейчас мы ведем мониторинг. Мы продолжаем работать над устранением этой проблемы", – сообщили в OpenAI.

На момент публикации проблему устранить не удалось. Причины, по которым произошел сбой, пока неизвестны.

Напомним, предыдущий сбой ChatGPT произошел всего две недели назад. Пользователи сообщили об ошибках вызовов API и трудностях при входе на platform.openai.com и ChatGPT.

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