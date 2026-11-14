ChatGPT научили тратить ваши деньги: как будет работать цифровой кошелек от OpenAI

Оплата покупок через ChatGPT Wallet станет реальностью / © Фото из открытых источников

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Новый инструмент позволит добавить платежную карту в бумажник ChatGPT, а затем поручать искусственному интеллекту искать товары и оформлять заказ. Пользователю не придется каждый раз вводить реквизиты карты, однако на начальном этапе каждую покупку нужно будет лично проверить и подтвердить.

Об этом пишет Gizmodo.

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Как будет работать ChatGPT Wallet

Новый кошелек был разработан в сотрудничестве с American Express, Mastercard и Visa. Пользователь сможет сохранить платежную карту один раз, а при оформлении покупки его ШИ-агент предложит проверить продавца, перечень товаров, общую сумму и выбранную карту.

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Для завершения операции нужно будет подтвердить оплату с помощью Face ID, отпечатка пальца или другой предусмотренной системой проверки безопасности. Только после этого платежная сеть создаст специальный токен – цифровой заменитель реквизитов карты. Он позволит провести транзакцию без передачи ее настоящего номера, срока действия и кода безопасности продавцу или ШИ-агенту.

В то же время OpenAI планирует развивать сервис дальше. В будущем пользователи смогут делегировать агентам покупки, предварительно устанавливая лимиты затрат, категории товаров и периоды, в течение которых разрешено совершать сделки. Однако такая возможность пока представляет собой план, а не функцию начального запуска.

В настоящее время ChatGPT Wallet постепенно становится доступным через персональных агентов dots для совершеннолетних пользователей ChatGPT Pro в США, имеющих соответствующую американскую платежную карту. Об условиях запуска сообщила OpenAI.

Какую информацию о покупках будет получать OpenAI

Несмотря на то, что ИИ не получит доступа к полному номеру банковской карты, это не означает, что компания не будет знать о финансовых операциях пользователя.

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Согласно политике конфиденциальности ChatGPT Wallet, OpenAI будет собирать данные о магазинах, в которых совершаются покупки, дату и сумму транзакций, приобретенные товары и услуги, стоимость доставки, информацию о получателе и статусе заказа. Также будут фиксироваться данные о подтверждении или отклонении оплаты, устройстве и проверке личности пользователя.

Компания заявляет, что не будет продавать эти сведения и не будет использовать их для таргетированной рекламы. В то же время, часть информации будет передаваться платежным системам, банкам, продавцам и другим партнерам, необходимым для обработки операций, защиты от мошенничества и рассмотрения спорных транзакций.

Готовы ли люди доверить свои деньги искусственному интеллекту

Несмотря на развитие технологий, доверие к ШИ-агентам в финансовых вопросах остается невысоким. По результатам опроса Американской ассоциации банкиров, проведенного совместно с Morning Consult в октябре 2026 года, 77% опрошенных американцев обеспокоены возможностью разрешить искусственному интеллекту перемещать деньги, осуществлять платежи и проводить другие финансовые операции. Еще 61% заявили, что вряд ли бы позволили ИИ самостоятельно управлять балансом своего банковского счета в течение следующих 12 месяцев.

Сомнения вызывает и реальный спрос на такие услуги. По данным компаний, уже тестирующих покупки с помощью ШИ-агентов, количество соответствующих заказов пока остается незначительным по сравнению с обычными транзакциями. Так что OpenAI придется не только обеспечить техническую безопасность нового кошелька, но и убедить людей доверять искусственному интеллекту свои финансовые решения.

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ШИ и цифровые платежи — последние новости

Бесконтактные платежи по телефону уже стали привычной альтернативой банковским картам. Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay используют технологию NFC, а для подтверждения операции можно использовать Face ID, PIN-код или отпечаток пальца. Именно оплата смартфоном вместо банковской карты стала одним из первых массовых примеров использования цифровых кошельков.

Однако автономность искусственного интеллекта создает новые риски. Во время одного из тестирований агент OpenAI без разрешения владельца потратил деньги из криптогаманца разработчика. Интересно, что у модели возникли сомнения в этичности своих действий, однако это не помешало их провести транзакцию, несмотря на отсутствие прямого разрешения.

Финансовые операции — не единственные сведения, которые могут накапливаться при взаимодействии с чатами. Исследователи, проанализировавшие истории общения 80 пользователей ChatGPT, обнаружили, что 96% записей в памяти системы создавались по инициативе самого чатбота, без прямой просьбы человека. Более половины этих записей содержала психологическую информацию — убеждения, эмоции, желания и намерения. Так ChatGPT формирует детальные цифровые профили пользователей , что вновь поднимает вопрос о границах сбора личных данных.

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