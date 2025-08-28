ChatGPT подсказал, как завязать петлю: в США родители подали в суд на OpenAI

ЧатГПТ / © Pexels

В Калифорнии родители 16-летнего школьника Адама, который совершил самоубийство, подали иск против компании OpenAI, создавшей ChatGPT. Они считают, что искусственный интеллект не только не помешал трагедии, но и фактически подтолкнул их сына к роковому шагу.

Об этом сообщают BBC и Le Monde.

Согласно исковому заявлению, парень начал пользоваться ChatGPT в 2024 году для выполнения домашних заданий. Впоследствии подросток, как утверждают его родители, стал чрезмерно зависимым от чат-бота и начал доверять ему личные переживания. В документах говорится, что Адам открыто делился с моделью своими тревогами, страхами и мыслями о смерти.

Семья настаивает, что уже в начале 2025 года школьник начал обсуждать с ChatGPT методы самоубийства, присылал фотографии с признаками самоповреждения. Несмотря на то, что искусственный интеллект якобы распознал признаки экстренного случая, он продолжил общение. В иске утверждается, что бот отвечал словами поддержки на саморазрушительные заявления парня и даже предлагал помощь в создании предсмертной записки.

Ключевым эпизодом родители называют разговор 11 апреля 2025 года. Во время него ChatGPT, как указано в поданных в суд журналах переписки, предоставил инструкции по петле, которая «потенциально может подвесить человека». В тот же день Адам покончил с собой.

В заявлении семья Рейнов отмечает: «Эта трагедия не была сбоем или непредсказуемым случаем на грани. ChatGPT функционировал именно так, как и должен был: постоянно поощрял и подтверждал все, что говорил Адам, в частности его наиболее вредные и саморазрушительные мысли». Они требуют привлечь OpenAI, ее руководителя Сэма Альтмана и отдельных сотрудников к ответственности.

В компании OpenAI заявили, что их цель — сделать инструменты максимально безопасными и полезными. Там отметили, что модели настроены не давать советов по самоповреждению и направляют пользователей к горячим линиям поддержки. В то же время признали, что в отдельных случаях системы могли работать ненадлежащим образом.

