ChatGPT провалил тест: почему система дает противоположные ответы на одни и те же запросы

ChatGPT может формулировать ответы уверенно и убедительно, однако новое исследование показало: за этой уверенностью часто стоит нестабильность. Во время тестирования на основе научных гипотез система продемонстрировала низкий уровень согласованности ответов.

Об этом сообщило издание earth.com.

Речь идет об эксперименте, в котором модели неоднократно задавали одинаковые вопросы, взятые из научных гипотез. Как оказалось, даже без изменений в формулировке ChatGPT мог давать разные ответы — от «правда» до «ложь». Это зафиксировал исследователь Месут Чичек из Университета штата Вашингтон, который повторял одни и те же запросы до десяти раз.

Общая точность ответов в 2025 году на первый взгляд выглядела относительно высокой — около 80%. Впрочем, после учета случайных угадываний этот показатель снижался примерно до 60%, что соответствует результату на уровне «низкой двойки».

Больше всего ошибок система допускала в случаях неподтвержденных гипотез. В таких ситуациях ChatGPT правильно определял ложность утверждений только в 16,4% случаев. Исследователи объясняют это склонностью модели соглашаться с формулировкой, если она звучит знакомо.

Отдельную проблему выявила повторяемость тестов. Только 72,9% ответов оставались неизменно правильными после десяти одинаковых запросов. В остальных случаях ответы менялись, что свидетельствует о нестабильности системы.

«Эта нестабильность означает, что отдельный ответ может выглядеть надежным, тогда как повторные проверки показывают, насколько он на самом деле хрупкий», — говорится в статье.

Причина этого заключается в принципе работы языковых моделей. Они прогнозируют вероятные слова на основе больших массивов текста, а не проверяют факты в реальном мире. Из-за этого ответы могут быть грамотно сформулированными, но не всегда достоверными.

Исследователи отмечают: искусственный интеллект следует использовать как вспомогательный инструмент, а не как источник окончательных решений. Самый безопасный подход — проверять информацию, повторять запросы и сопоставлять ответы с надежными источниками.

Несмотря на некоторое улучшение результатов по сравнению с 2024 годом, ChatGPT пока нельзя считать стабильным инструментом для сложных аналитических задач. Вывод исследователей однозначен: окончательную оценку фактов и логики должен осуществлять человек.

