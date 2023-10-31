Приручить ChatGPT: страны Запада решают, кто будет контролировать развитие искусственного интеллекта

В понедельник, 30 октября, Белый дом опубликовал свой долгожданный исполнительный приказ, в котором говорилось о прекращении возможных злоупотреблений новыми формами технологий. В частности, группа ведущих демократических стран G7 объявила об отдельном необязательном кодексе для укрощения так называемого генеративного искусственного интеллекта — ChatGPT.

Об этом пишет Politico.

В результате этого в Британии пройдет двухдневный саммит по безопасности искусственного интеллекта, который начнется в среду, в список гостей которого войдут вице-президент США Камала Харрис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Европейский Союз также работает над своими новыми законами, которые, как ожидается, будут завершены до декабря.

"Однако еженедельная карусель объявлений, ориентированных на искусственный интеллект, и геополитических запланированных событий также подчеркивает одну ключевую истину: западные правительства все еще пытаются представить себя лидерами в технологической гонке, которая одновременно захватила и насторожила их граждан", — говорится в сообщении.

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На кону стоит вопрос о том, кто сможет контролировать будущее развитие технологии, породившей надежды на драматический прогресс в таких сферах, как медицинская наука, а также опасение, что она может подорвать демократию и даже начать ядерную войну.

За последний год рост популярности ChatGPT от OpenAI и генеративных AI-сервисов Bard от Google обеспечил ранний взгляд на то, что может быть впереди. Эти системы могут создавать реалистичный текст, видео и изображения таким образом, чтобы люди поверили, что такие автоматизированные службы обладают собственным умом.

Политики и политические деятели стремились продемонстрировать свои способности в работе с искусственным интеллектом, часто сотрудничая с правительствами-единомышленниками, соревнуясь, чтобы показать себя законодателями мировых тенденций.

Добавим, что мощные системы искусственного интеллекта угрожают социальной стабильности, и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны нести ответственность за ущерб, причиненный их продуктами.

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