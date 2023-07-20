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ChatGPT ухудшился: исследователи из Стэнфорда выяснили причину

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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ChatGPT ухудшился: исследователи из Стэнфорда выяснили причину

ChatGPT за последние несколько месяцев ухудшился

Пользователи на официальном форуме OpenAI сетовали на плохие ответы от языковой модели ChatGPT-4 и чат-бота Bing от работающей на ней же Microsoft.

Ученые из Стэнфордского университета изучили эволюцию чат-ботов от OpenAI и обнаружили, что ChatGPT в последнее время ухудшился.

Об этом говорится в результатах проведённых тестов.

Исследователи использовали следующие методы для оценки его возможностей:

  • решение математических задач;
  • ответы на щекотливые/опасные вопросы;
  • генерация кода;
  • визуальное мышление.

Исследователи подчеркнули, что вышеперечисленные задачи были тщательно отобраны, чтобы проанализировать "разнообразные и полезные возможности этих LLM" (больших языковых моделей). Но позже они определили, что их производительность и поведение были совсем другими и не в лучшую сторону.

Специалисты исследовали результаты тестов, продемонстрировавших, насколько изменялось поведение GPT-3.5 и GPT-4 в течение относительно короткого промежутка времени.

Тем временем Apple запретила использование ChatGPT своим работникам.

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Дата публикации
Просмотры
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