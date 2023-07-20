ChatGPT ухудшился: исследователи из Стэнфорда выяснили причину

Пользователи на официальном форуме OpenAI сетовали на плохие ответы от языковой модели ChatGPT-4 и чат-бота Bing от работающей на ней же Microsoft.
Ученые из Стэнфордского университета изучили эволюцию чат-ботов от OpenAI и обнаружили, что ChatGPT в последнее время ухудшился.
Об этом говорится в результатах проведённых тестов.
Исследователи использовали следующие методы для оценки его возможностей:
- решение математических задач;
- ответы на щекотливые/опасные вопросы;
- генерация кода;
- визуальное мышление.
Исследователи подчеркнули, что вышеперечисленные задачи были тщательно отобраны, чтобы проанализировать "разнообразные и полезные возможности этих LLM" (больших языковых моделей). Но позже они определили, что их производительность и поведение были совсем другими и не в лучшую сторону.
Специалисты исследовали результаты тестов, продемонстрировавших, насколько изменялось поведение GPT-3.5 и GPT-4 в течение относительно короткого промежутка времени.
Тем временем Apple запретила использование ChatGPT своим работникам.
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