ChatGPT: все, что нужно знать о чат-боте, можно ли с его помощью приготовить борщ

Рассказываем о ChatGPT — чат-боте с искусственным интеллектом, который запросто общается с пользователем в материале ТСН.ua

Новый чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), взаимодействующий с пользователями, вызвал ажиотаж в мире технологий.

Еще недавно мы только теоретизировали, как искусственный интеллект повлияет на нашу жизнь, теперь мы можем наблюдать это в жизни. Как считают эксперты, нас ждет технологическая революция, которая изменит интернет и мир в целом.

История создания ChatGPT

30 ноября 2022 года калифорнийская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, в числе основателей и инвесторов которой был Илон Маск, запустила чатбот ChatGPT, основанный на нейросетевой языковой модели GPT-3.5. Это искусственный интеллект способен генерировать новую информацию.

Через несколько месяцев после создания аудитория чат-бота выросла до 100 млн пользователей. Это невиданная до сих пор скорость роста, которой не могли похвастаться даже TikTok и Instagram.

При создании чата творцы, прежде всего, пытались сделать его простым в использовании, корректным и «человечным». Для того чтобы его "обучить" использовалось огромное количество текстов из интернета и система Reinforcement Learning from Human Feedback. RLHF – это системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком, когда специальные тренеры для ИИ проверяли ответы модели и общались с ней.

ChatGPT создан для генерирования человекообразных ответов на широкий спектр вводимых данных с помощью алгоритмов.

Сервис способен понимать человеческий язык, выстраивать с собеседником диалог, отвечать на сложные вопросы, спорить и отвергать неуместные вопросы.

Что может чат-бот ChatGPT

Как утверждают разработчики чата, он похож на человека, только имеет все знания о мире.

Чат-бот может отвечать на вопросы по широкому кругу тем, решить задачу кодировки. Можно попросить ИИ написать эссе, стихи или сценарии, он может перевести или обобщить текст.

ChatGPT запоминает подробности разговора и выстраивает ответы на основе того, что пользователь уже успел написать раньше. Он помнит и расскажет, с чего начался диалог.

Чат-бот от OpenAI может давать рекомендации по медицинским вопросам, предложить планы лечения, составить режимы диетического питания. Но не следует применять эти советы практически без консультации врача.

ChatGPT может быть практически всем, что пожелает пользователь – может быть шеф-поваром и предоставить рецепты, составить бизнес-планы для маркетологов, создать пресс-релизы, или дать совет как психотерапевт.

Вот, например, каким рецептом борща поделился ChatGPT, в котором предлагается, в частности, для приготовления борща использовать два стакана макарон, перец чили, "луковую голову".

Рецепт борща от ChatGPT

ChatGPT находится в стадии тестирования, поэтому его разработчики предупреждают, что бот работает с ограничениями и ошибками, может генерировать правдоподобные, но не соответствующие действительности ответы.

Нейросети. ChatGPT могут дать ответ, который окажется неточным, полностью неправильным или вообще бессмысленным. Поэтому важно об этом помнить и проверять написанное. Об ошибке можно сообщить боту, и он попытается найти уже правильное решение.

Нейросети избегают вопросов о конкретных людях и актуальных событиях, не могут ответить на философские вопросы о смысле жизни и выдают при таких запросах сообщения об ошибке.

ChatGPT увлекает и пугает пользователей Интернета одновременно, прогнозируется, что в будущем нейросети смогут выполнять за человека большую часть интеллектуальной работы.

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