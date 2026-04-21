Чай ежедневно употребляют миллиарды людей в мире, однако новые научные данные свидетельствуют: вместе с напитком в чашку могут попадать посторонние частицы. Речь идет о микропластике и нанопластике, которые фиксируют в различных видах чайной продукции.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Эти частицы имеют чрезвычайно малый размер. Микропластик может достигать нескольких миллиметров, а нанопластик — меньше одного микрометра. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет десятки микрометров, поэтому значительную часть таких частиц невозможно увидеть невооруженным глазом.

Обзор, в рамках которого проанализировали 19 исследований, показал, что пластик может попадать в чай различными путями. Источниками называют упаковку, материалы для заваривания, производственные процессы, воду, а также внешнюю среду во время тестирования.

В зависимости от типа напитка, отличаются и источники загрязнения. В бутилированном чае частицы могут происходить из воды, бутылки или крышки. В напитках вроде bubble tea добавляются дополнительные факторы — стаканы, соломинки, ингредиенты и оборудование для смешивания.

В то же время в горячем чае исследователи выделяют отдельный фактор — чайные пакетики. Именно они, по результатам обзора, могут быть одним из крупнейших источников пластика. Несмотря на то, что пакетики часто выглядят бумажными, их состав может включать полимерные материалы.

В частности, «пирамидные» пакетики иногда изготавливают из пластиковой сетки. Другие варианты сочетают растительные волокна с пластиком или содержат полипропилен, который используется для скрепления швов под действием температуры.

Исследования также показали, что даже пакетики, которые позиционируются как биоразлагаемые или компостируемые, не всегда полностью свободны от пластика. В некоторых случаях после растворения целлюлозной части оставались пластиковые компоненты.

Зафиксированные объемы выбросов частиц могут существенно отличаться. В одном эксперименте сообщалось о примерно 14,7 миллиарда частиц из одного пакетика, в другом — об около 1,3 миллиарда. Разница объясняется, в частности, методами измерения и условиями проведения исследований.

На результаты влияет и технический подход. Например, размер фильтров в лабораториях может варьироваться от субмикрометрового уровня до десятков микрометров. Это определяет, какие именно частицы попадают в подсчет.

Выявление микро- и нанопластика является сложным процессом. Исследователям нужно не только найти частицы, но и подтвердить их природу и определить тип полимера. Кроме этого, на образцы могут влиять посторонние примеси.

Обзор также обращает внимание на химические вещества, связанные с пластиком. В некоторых исследованиях в чайных настоях обнаруживали продукты распада полимеров, пластификаторы и соединения, подобные бисфенолу.

В то же время авторы обзора подчеркивают: имеющиеся данные не дают оснований утверждать о прямом влиянии таких частиц на здоровье человека. Исследования не включали клинических испытаний. Они лишь приводят лабораторные наблюдения, в частности эксперименты на дафниях или клеточных моделях кишечника.

Напомним, разогрев пищи в пластиковых контейнерах кажется удобным и привычным решение, но такая практика может быть опасной для здоровья. Ведь во время нагревания в микроволновой печи в течение всего трех минут выделяют миллионы частиц микропластика в пищу.