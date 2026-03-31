Чье тело оставило след на Туринской плащанице: шокирующее исследование

Тайна знаменитой Туринской плащаницы стала еще глубже после того, как новое генетическое исследование обнаружило на льняной ткани ДНК из многих разных источников. Ученые нашли следы не только нескольких людей, но и различных животных и растений, что раскрывает сложнейшую историю этого артефакта.

Что нашли на льняном полотне

На протяжении многих веков верующие стекались в итальянский город Турин, чтобы увидеть священную реликвию. Считается, что именно в холст длиной 4,3 метра завернули тело Иисуса Христа после распятия, из-за чего на ткани остался слабый отпечаток мужского лица и тела.

Чтобы узнать больше о происхождении артефакта, исследователи Падуанского университета проанализировали 12 образцов, собранных из плащаницы еще в 1978 году. Учитывая, сколько людей касались ткани за сотни лет, специалисты не удивились четким признакам современного загрязнения, однако большое количество более старой человеческой ДНК их поразило.

"Это исследование дает оригинальное представление о разнообразии ДНК, извлеченной из образцов, собранных в 1978 году из Туринской плащаницы, что раскрывает ее биологическую сложность", - отмечают исследователи.

Средиземноморский след и утраченные надежды

Исследование выявило несколько человеческих линий ДНК, в том числе одну распространенную в Западной Евразии, а другую на Ближнем Востоке. В то же время сосуществование такого количества разных генетических вариантов подтверждает, что плащаница контактировала со многими людьми, что практически делает невозможным идентификацию оригинальной ДНК того, кого в нее заворачивали.

Кроме человеческих следов, на материале обнаружили генетические остатки домашних животных: кошек, собак, кур, коров, свиней и лошадей, а также частицы красного коралла. Кроме того, на ткани обнаружили ДНК моркови и зерновых культур, которые не являются типичными для Ближнего Востока. По словам ученых, преобладание таких растений и животных прямо указывает на то, что артефакт имеет средиземноморское происхождение или долгое время находился в этих регионах.

