Человеческие останки и тысячи реликвий: в Мексике наткнулись на древний город майя

В Мексике во время строительства железной дороги специалисты обнаружили большой археологический объект неподалеку от Канкуна с более чем 300 домами.

По мнению экспертов, эти сооружения являются поселением майя, похожими на другие всемирно известные руины в этом районе. Высота некоторых построек достигает 8 метров.

Об этом пишет The Cancun Sun.

Давно известно, что регионы Мексики Кинтана-Роо и Юкатан богаты культурными достопримечательностями, и большинство историков считают, что всемирно известные достопримечательности, такие как Чичен-Ица, являются лишь верхушкой айсберга.

Что касается новой археологической зоны, то ее называли Паамул II, и она будет объявлена экологическим и археологическим заповедником. В настоящее время археологи обследовали только 11% этого участка железной дороги.

Находки, которые им удалось обнаружить, содержат удивительное количество артефактов и памятников, включая более 25 тысяч зданий и их остатков. Также найдено более 400 человеческих остатков, связанных с захоронениями майя, а также тысячи реликвий, таких как керамическая посуда, инструменты и личные вещи.

"Большинство этих предметов распределят по музеям региона, а дома и храмы защитят, деконструируют или стабилизируют для дальнейших исследований", — сказали эксперты.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города майя. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

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