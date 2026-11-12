Человеческий глаз этого не видит: ученые разгадали тайну тропических бабочек

Бабочки рода Colobura удивили ученых

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Бабочки рода Colobura распространены в Центральной и Южной Америке. Они настолько схожи между собой, что исследователи долгое время не замечали отличий между отдельными видами. Теперь выяснилось, что за привычным видом этих насекомых скрывались сразу три разных вида, в том числе ранее неизвестный — Colobura cryptica.

Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Музей естественной истории Флориды.

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Необычная гусеница помогла раскрыть тайну

Толчком к новому исследованию стала находка в Венесуэле. Исследователь Андрес Орельяна наткнулся на гусеницу, питавшуюся листьями дерева цекропии. Внешне она походила на других представителей рода Colobura: имела черное тело и заметные желтые шипы. Но на брюшке не было характерных светлых пятен, которые исследователи привыкли видеть у других гусениц.

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Орельяна сфотографировал необычных насекомых и показал фотографии коллегам. Эта деталь заставила учёных вернуться к вопросу, действительно ли все бабочки Colobura принадлежат к двум уже известным видам.

Ранее считалось, что в этом роде только Colobura dirce и Colobura annulata. Второй вид официально описали в 2001 году, и тогда исследователи предполагали, что давняя загадка наконец-то решена. Однако новые наблюдения показали: среди этих бабочек есть еще одно, до сих пор не описанное наукой насекомое.

Различия, которые не видны невооруженным глазом

Исследовательница Аниша Сапкота вместе с коллегами сравнила ДНК бабочек, музейные экземпляры и особенности их крыльев. Выяснилось, что насекомые имеют не только генетические отличия: их крылья по-разному отражают ультрафиолетовый свет.

Человеческий глаз не способен его увидеть, но многие бабочки воспринимают ультрафиолет. Именно поэтому узоры, которые кажутся нам почти одинаковыми, могут выглядеть для этих насекомых совершенно иным.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Zootaxa. Ученые описали новый вид Colobura cryptica и просмотрели географические рамки распространения других представителей рода. Они также выявили генетические отличия между популяциями Colobura dirce по разные стороны Анд.

Отличить три вида можно и по гусенице. У Colobura dirce на брюшке есть светлые пятна, похожие на капли, у Colobura annulata – кольцевидные отметки, а у Colobura cryptica таких пятен нет совсем.

Где нашли новый вид и чем он удивил ученых

Эквадор сыграл важную роль в исследовании: именно в этой стране собрали экземпляр, ставший официальным образцом нового вида. Его обнаружили в провинции Напо, на дороге между городами Тена и Лорето, на высоте около 1000 метров. Остальные экземпляры обнаружили еще в нескольких провинциях страны.

Национальный институт биоразнообразия Эквадора (INABIO) сообщил , что в ходе исследования ученые проанализировали ДНК 95 бабочек из разных регионов Латинской Америки. В результате они обнаружили четыре генетически отличные линии, одна из которых соответствовала ранее не описанному виду.

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Самая большая загадка состоит в том, что все три вида бабочек могут обитать на тех же территориях и встречаться в одном месте одновременно. Несмотря на это, генетический анализ не показал признаков скрещивания между ними.

Исследователи предполагают, что ультрафиолетовые узоры на крыльях могут помогать бабочкам распознавать особей своего вида и находить партнеров. Но пока это лишь гипотеза: окончательно выяснить, как почти одинаковые насекомые не путают друг друга, еще предстоит.

Необычные беспозвоночные – открытия и загадки природы

Поиски неизвестных видов иногда приводят ученых к существам, считавшимся пропавшими. Так произошло на Мадагаскаре, где исследователи наткнулись на редких пауков-прыгунов , один из видов которых не видели более века. Среди находок был и представитель рода, считавшегося пропавшим, хотя он продолжал существовать в природе.

Другой пример того, как мало мы знаем о жизни беспозвоночных, — поведение насекомых после масштабных пожаров . В Чернобыльской зоне рыжие лесные муравьи вернулись на выжженные участки, где начали отстраивать гнезда и прокладывать новые тропы. Ученых заинтересовало, как колонии смогли выжить после уничтожения привычной среды и возобновить свою деятельность на пожарах.

А еще история беспозвоночных насчитывает существ, которые по размерам могли конкурировать с животными. Доисторическая многоножка артроплевра росла длиной более 2,6 метра и жила сотни миллионов лет назад. Ее окаменевшие остатки помогли исследователям выяснить, почему древние членистоногие становились гигантскими и что в конечном итоге привело к исчезновению этих существ.

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