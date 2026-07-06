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Человеческий мозг мог увеличиться случайно: ученые подвергли сомнению популярную теорию эволюции
Действительно ли большой мозг стал следствием развития человеческого разума? Новое исследование ископаемых черепов предлагает альтернативное объяснение, которое может изменить представление об эволюции человека.
Исследователи высказали предположение, что человеческий мозг мог увеличиться без веских причин. Немецкие и американские антропологи подвергли сомнению популярную теорию о том, что эволюция человека и увеличение нашего мозга были напрямую связаны с развитием умственных способностей.
Об этом пишет New Scientist.
Мог ли человеческий мозг увеличиться «просто так»
Ученые опираются на последний анализ выкопанных черепов, свидетельствующий о том, что процесс увеличения человеческого мозга мог произойти случайно. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале, демонстрируют, что за последние 2 миллиона лет естественный отбор не оказывал решающего влияния на размер человеческого мозга.
«Действительно наблюдается увеличение размера мозга и действительно наблюдается уменьшение размера лица со временем», — отмечает соавтор исследования Катерина Харвати из Тюбингенского университета.
Однако, по словам исследовательницы, эти изменения не являлись результатом естественного отбора. В свою очередь эволюция человеческого мозга подчинялась другому давлению: факторам, заставлявшим его оставаться неизменным.
Время от времени это ограничение по неизвестным причинам ослаблялось, что позволяло мозгу увеличиваться.
Катерина Харвати и Марк Хаббе из Университета Теннесси в Ноксвилле изучили 87 черепов гомининов. Из них 24 принадлежали современным людям, а остальные вымершим видам, в частности неандертальцам. Ученые сравнили форму и размер мозговой части черепа и лица.
Общеизвестно, что за последние 2 миллиона лет черепная коробка человека значительно увеличилась, давая место для мозга. В то же время человеческое лицо стало более плоским, челюсти стали меньше выдвигаться вперед, а надбровные дуги уменьшились.
«Гипотеза очень часто заключалась в том, что существует отбор, обусловленный повышенными когнитивными способностями».
Чтобы проверить эту теорию, ученые применили математическую модель и протестировали шесть разных эволюционных сценариев. Моделирование показало, что трансформацию черепной коробки лучше всего объясняет именно нейтральная эволюция.
Это означает, что случайные мутации накапливались с течением времени, хотя новые формы черепа не давали никаких эволюционных преимуществ по сравнению со старыми.
Амели Боде из Французского национального центра научных исследований в Пуатье позитивно оценила работу коллег и добавила, что исследование черепов отражает только часть картины. Важно также переформатирование самого мозга. Изучая отпечатки, которые оставляет мозг на внутренней поверхности черепа, она заметила значительные изменения в ключевых зонах за последние 2 миллиона лет — например, в зоне Брока, отвечающей за речь.
Герхард Вебер из Венского университета в Австрии считает выборку исследования слишком маленькой для окончательных выводов, но предполагает, что авторы правы в предположении об эволюционном давлении на сохранение размеров мозга.
Мозг: последние новости
Напомним, человеческий мозг способен распознавать слова с перепутанными буквами — это явление «типогликемии». Однако это происходит не из-за распространенного «магического правила» о неизменности первой и последней букв, а благодаря контексту, распознаванию образов и прогнозированию.
Во время чтения мозг не обрабатывает каждую букву поочередно, а опирается на знакомые сочетания, форму слова и содержание всего предложения. Поэтому мы легко читаем предполагаемый текст и часто не замечаем ошибок в собственных черновиках, ведь видим то, что ожидаем увидеть.
В то же время, с длинными, редкими или сильно перемешанными словами этот механизм работает хуже, и чтение замедляется.
Люди могут читать искаженные слова не потому, что порядок букв не имеет значения, а потому, что наш мозг искусно работает с неполной информацией и успешно превращает хаос в понятное содержание.