Человеческий мозг мог увеличиться случайно: ученые подвергли сомнению популярную теорию эволюции

Как увеличился человеческий мозг / © ВВС

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Исследователи высказали предположение, что человеческий мозг мог увеличиться без веских причин. Немецкие и американские антропологи подвергли сомнению популярную теорию о том, что эволюция человека и увеличение нашего мозга были напрямую связаны с развитием умственных способностей.

Об этом пишет New Scientist.

Мог ли человеческий мозг увеличиться «просто так»

Ученые опираются на последний анализ выкопанных черепов, свидетельствующий о том, что процесс увеличения человеческого мозга мог произойти случайно. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале, демонстрируют, что за последние 2 миллиона лет естественный отбор не оказывал решающего влияния на размер человеческого мозга.

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«Действительно наблюдается увеличение размера мозга и действительно наблюдается уменьшение размера лица со временем», — отмечает соавтор исследования Катерина Харвати из Тюбингенского университета.

Однако, по словам исследовательницы, эти изменения не являлись результатом естественного отбора. В свою очередь эволюция человеческого мозга подчинялась другому давлению: факторам, заставлявшим его оставаться неизменным.

Время от времени это ограничение по неизвестным причинам ослаблялось, что позволяло мозгу увеличиваться.

Катерина Харвати и Марк Хаббе из Университета Теннесси в Ноксвилле изучили 87 черепов гомининов. Из них 24 принадлежали современным людям, а остальные вымершим видам, в частности неандертальцам. Ученые сравнили форму и размер мозговой части черепа и лица.

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Общеизвестно, что за последние 2 миллиона лет черепная коробка человека значительно увеличилась, давая место для мозга. В то же время человеческое лицо стало более плоским, челюсти стали меньше выдвигаться вперед, а надбровные дуги уменьшились.

«Гипотеза очень часто заключалась в том, что существует отбор, обусловленный повышенными когнитивными способностями».

Чтобы проверить эту теорию, ученые применили математическую модель и протестировали шесть разных эволюционных сценариев. Моделирование показало, что трансформацию черепной коробки лучше всего объясняет именно нейтральная эволюция.

Это означает, что случайные мутации накапливались с течением времени, хотя новые формы черепа не давали никаких эволюционных преимуществ по сравнению со старыми.

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Амели Боде из Французского национального центра научных исследований в Пуатье позитивно оценила работу коллег и добавила, что исследование черепов отражает только часть картины. Важно также переформатирование самого мозга. Изучая отпечатки, которые оставляет мозг на внутренней поверхности черепа, она заметила значительные изменения в ключевых зонах за последние 2 миллиона лет — например, в зоне Брока, отвечающей за речь.

Герхард Вебер из Венского университета в Австрии считает выборку исследования слишком маленькой для окончательных выводов, но предполагает, что авторы правы в предположении об эволюционном давлении на сохранение размеров мозга.

Мозг: последние новости

Напомним, человеческий мозг способен распознавать слова с перепутанными буквами — это явление «типогликемии». Однако это происходит не из-за распространенного «магического правила» о неизменности первой и последней букв, а благодаря контексту, распознаванию образов и прогнозированию.

Во время чтения мозг не обрабатывает каждую букву поочередно, а опирается на знакомые сочетания, форму слова и содержание всего предложения. Поэтому мы легко читаем предполагаемый текст и часто не замечаем ошибок в собственных черновиках, ведь видим то, что ожидаем увидеть.

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В то же время, с длинными, редкими или сильно перемешанными словами этот механизм работает хуже, и чтение замедляется.

Люди могут читать искаженные слова не потому, что порядок букв не имеет значения, а потому, что наш мозг искусно работает с неполной информацией и успешно превращает хаос в понятное содержание.

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