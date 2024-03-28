Человеческий мозг за последние 100 лет существенно увеличился: как это может повлиять на здоровье

Новое исследование показало, что размер человеческого мозга увеличивается каждое десятилетие, начиная не менее с 1930-х годов.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.

По мнению авторов исследования, такой рост мозга, вероятно, есть результатом улучшения факторов окружающей среды в раннем возрасте и может служить буфером против угрозы деменции с возрастом.

Ученые проанализировали магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга 3226 человек, участвовавших во Фрамингемском исследовании сердца (FHS). Начавшееся еще в 1948 году во Фрамингеме, штат Массачусетс, FHS включает участников, родившихся каждое десятилетие, начиная с 1930-х годов, и сейчас включает детей и внуков некоторых из начальной когорты.

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Анализируя результаты сканирования, которое проводилось с 1999 по 2019 год, авторы исследования пытались сравнить мозг людей, рожденных в 30-х годах, с родившимися в 70-х. При этом они обнаружили, что средний объем мозга увеличился с 1234 миллилитров до 1321 миллилитра за этот 40-летний период, что составляет рост примерно на 6,6 процента.

Удивительно, но площадь поверхности мозга участников продемонстрировала еще больший рост: средняя площадь поверхности коры головного мозга родившихся в 1970-х годах была почти на 15% больше, чем у тех, кто появился на свет четырьмя десятилетиями ранее, увеличившись от 2,056 до 2,104 квадратных сантиметров.

Комментируя эти результаты, автор исследования Чарльз ДеКарли сказал, что "десятилетие, в котором человек родился, влияет на размер мозга и потенциально на долгосрочное здоровье мозга". Пытаясь объяснить эти отличия, исследователь отметил, что "генетика играет главную роль в определении размера мозга, но выводы указывают на то, что внешние влияния – такие как состояние здоровья, социальные, культурные и образовательные факторы – также могут играть определенную роль".

Какое влияние будет иметь расширение энцефалонов на наше долгосрочное благополучие, еще предстоит выяснить, хотя исследователи отмечают, что объем мозга взрослого человека является "важным предиктором когнитивных способностей в пожилом возрасте". На основе этих наблюдений авторы исследования "выдвигают гипотезу, что больший объем мозга свидетельствует о большем развитии мозга и потенциально большем "резерве мозга", что может объяснить снижение заболеваемости деменцией".

Действительно, несмотря на то, что количество людей с болезнью Альцгеймера в США продолжает расти, общий процент населения, страдающего возрастными неврологическими расстройствами, падает уже несколько десятилетий.

Важно, что исследование также показало, что размер гиппокампа, который тесно связан с обучением и памятью, увеличивается с каждым десятилетием, как и объем белого и серого вещества в мозге. Рассматривая эти результаты в контексте, ДеКарли объяснил, что "большие структуры мозга, как наблюдавшиеся в их исследовании, могут отражать лучшее развитие мозга и улучшение его здоровья".

"Большая структура мозга означает больший резерв мозга и может буферизировать поздние последствия возрастных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции", – сказал исследователь.

Напомним, уникальное свойство головного мозга удивило ученых и заставило рассматривать тело с другой стороны. Исследовав мозги почти 4,5 тысяч человек из шести континентов мира, возраст которых составляет около 12 тысяч лет, ученые обнаружили, что они обесцвечены и уменьшились в размере, но, учитывая большой промежуток времени, очень хорошо сохранились.

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