Человеческое тело как источник энергии: ученые создали устройство для генерации тока от движения

Эта технология может стать революционной для носимых гаджетов. Умные часы, фитнес-трекеры, медицинские датчики – все эти устройства можно будет заряжать непосредственно от движения пользователя, избавив от необходимости частой замены батарей или зарядки.

Ученые из Института науки и технологий Тэгу Кенбук совершили значительный прорыв, разработав устройство, которое генерирует ток благодаря движению тела. Его эффективность превышает существующие аналоги в 280 раз.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Устройство использует пьезоэлектрический эффект – явление, когда материалы производят электрический потенциал в ответ на механическое воздействие, например во время ходьбы или даже минимальных движений.

Разработка основана на использовании материала PZT (цирконат титанат свинца), известного своими сильными пьезоэлектрическими свойствами. Раньше этот материал не использовали в носимых устройствах из-за его жесткости и хрупкости. Однако исследователи создали уникальную трехмерную структуру, которая сделала PZT гибким и пригодным для использования в контактирующих с телом устройствах.

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Инновационные решения :

• Новая конструкция электрода. "Связующий электрод, зависящий от кривизны", эффективно захватывает энергию, предотвращая потерю возникающих во время движения электрических зарядов.

• Гибкость и удобство. Благодаря инженерным изменениям устройство стало комфортным и незаметным для ношения.

Эта технология может стать революционной для носимых гаджетов. Умные часы, фитнес-трекеры, медицинские датчики – все эти устройства можно будет заряжать непосредственно от движения пользователя, избавив от необходимости частой замены батарей или зарядки.

По словам руководителя исследования профессора Чан Кюн-Ина, эта технология может стать основой создания автономных устройств, работающих от энергии человеческого тела. Инновация открывает новые горизонты в области носимых технологий и энергосбережения.