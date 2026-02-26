Человечество будет на грани исчезновения: когда Земля может стать непригодной для жизни

Земля / © Pixabay

Экстремальная жара, которую может вызвать слияние континентов в гигантский массив суши, может привести к массовому вымиранию млекопитающих, в частности человека. К таким выводам пришла группа ученых, смоделировавшая климат будущего суперконтинента Пангея Ультима.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследование под руководством доктора Александра Фарнсворта из Бристольского университета, показывает: если тектонические плиты сойдутся, планета станет значительно жарче и засушливей, а большинство территорий — непригодными для жизни.

Геологи предполагают, что через миллионы лет континенты могут объединиться в одну сушу. При такой конфигурации Земля потеряет охлаждающий эффект океанов, а усиленное солнечное излучение и высокие концентрации CO₂ создадут «тройной удар», который подтолкнет глобальную температуру до экстремальных значений.

По прогнозам моделей, значительная часть поверхности будущего суперконтинента будет иметь температуру 40-70°C, что превышает пределы тепловой выносливости большинства теплокровных животных. Способность млекопитающих охлаждать тело с помощью потоотделения будет нарушена, а недостаток воды и теневых зон только усилит риски.

Ученые подсчитали, что лишь 8-16% суши Пангеи Ультима может оставаться пригодной для жизни.

Команда Фарнсворта учла движение тектонических плит, будущую яркость Солнца и выбросы вулканов. Ученые прогнозируют, что в атмосфере может накопиться более 600 ppm CO₂ — значение, которое сделает климат еще горячее и суше. Профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса отмечает, что такие уровни ожидаются в далеком будущем. Однако, если человечество не прекратит сжигание ископаемого топлива, концентрация CO₂ может достичь этих показателей значительно раньше.

Авторы напоминают, что Земля уже переживала несколько эпизодов резкого падения биоразнообразия — от ордовикско-силурийского до мелово-палеогенового вымирания. В каждом случае ключевую роль играли изменения климата и геологические процессы.

Соавтор работы доктор Юнис Ло отмечает: хотя речь идет о периоде через примерно 250 миллионов лет, сегодняшняя человеческая деятельность уже запускает процессы, которые делают экстремальную жару новой реальностью.

Волны тепла, рост температуры и нехватка воды — это современные последствия накопления парниковых газов. Ученые призывают к ускорению перехода к нулевым выбросам, чтобы избежать худших сценариев ближайших десятилетий. Исследование также может помочь в поиске жизни за пределами Земли.

«Сегодня мы уже видим влияние климатического стресса на наши ресурсы и здоровье. Ученые предупреждают нас, что более высокие температуры и экстремальные погодные явления могут стать нормой, если мы не сможем контролировать наши выбросы. Хотя перспектива разрушения далекого суперконтинента может казаться маловероятной, она подчеркивает важность принятия значимых шагов сейчас», — говорится в статье.

Напомним, тектонические плиты продолжают двигаться, и в будущем все континенты могут снова объединиться. Исследователи отмечают, что существует четыре основные модели формирования будущего суперконтинента. Каждая из них зависит от того, будут ли расширяться современные океаны или же начнут закрываться.