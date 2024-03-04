Человечество движется к пропасти: ученые сделали неутешительный прогноз на будущее

Международная команда из более чем 200 исследователей обнародовала новый отчет о глобальному изменению климата. В отчете говорится об убытках в триллионы долларов, связанных с климатом, миллиарды людей, оказавшихся в затруднительном положении во всем мире, а также миллионы жизней, потерянных в результате потепления Земли. В результате ученые пришли к выводу, что человечество движется к катастрофе.

Об этом пишет Science Alert.

Авторы исследования отмечают, что некоторые важнейшие экосистемы сегодня уже находятся на грани значительных изменений, например, ледниковые щиты Гренландии — они имеют настолько низкий порог перебрасывания, что их следует считать зачинщиками цепочек эффектов, которые распространяются по всему земному шару и приводят к краху других систем.

Кроме того, ученые обнаружили доказательства того, что в прошлом Земле даже малейшие изменения в концентрации парниковых газов в атмосфере планеты имели эффект домино. В результате они изменили отдельные регионы Земли: от уровня моря – до целых экосистем.

Исследователи предупреждают, что экологический коллапс, скорее всего, наступит уже к концу столетия.

Отметим, что в последние несколько десятилетий ученые то и дело предупреждали о климатическом коллапсе, с которым человечеству придется столкнуться в будущем. Предполагалось, что в ближайшем обозримом будущем нам придется столкнуться с экстремальными климатическими условиями и невероятными температурами, вызванными изменениями климата, в которых виноваты сами люди.

Ранее ученые назвали три района, которые в этом году накроет невыносимая жара.

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