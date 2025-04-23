Человечество готовится к "встрече" с межзвездными путешественниками из других планетных систем

Комета. / © Associated Press

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После обнаружения первых двух подтвержденных межзвездных объектов, загадочного Оумуамуа в 2017 году и кометы Борисова в 2019 году, ученые активно разрабатывают стратегии и технологии для их исследования. Эти космические "гости", миллионы лет путешествовавшие по галактике, несут в себе потенциальные ключи к пониманию далеких звездных систем.

Об этом пишет Science Alert.

Поскольку межзвездные объекты движутся очень быстро и появляются неожиданно, главным вызовом является оперативная отправка исследовательских миссий. Для этого NASA и ESA разрабатывают инновационные проекты, такие как миссия Bridge, Comet Interceptor и Project Lyra, направленные на быстрое перехват и изучение этих объектов.

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Ключевой проблемой остается разработка космических аппаратов, способных догнать межзвездных путешественников и выдержать экстремальные условия их окружения. Ученые исследуют новые движущие технологии, в частности, солнечные паруса, а также прочные и легкие материалы для защиты аппаратов от высоких температур и космической пыли.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию обсерватории Vera C Rubin в Чили в 2024 году значительно увеличит количество обнаруженных межзвездных объектов, открывая новую эру в их исследовании. Несмотря на определенные финансовые трудности, человечество делает первые шаги от пассивного наблюдения до активной "охоты" на эти уникальные "капсулы времени" из далеких миров.