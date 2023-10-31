Человечество исчерпает "углеродный бюджет" быстрее, чем Земля нагреется на 1,5 °C — ученые

Выбросы парниковых газов достигли исторического максимума, угрожая подтолкнуть мир к беспрецедентному уровню глобального потепления.

Об этом пишет издание AP.

Ученые предупреждали, что потепление на полтора градуса мы достигнем только в 2050 году, но, как выяснилось, эту отметку пересечем раньше.

Напомним, что согласно Парижскому соглашению страны договорились регулировать меры по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года, чтобы остановить глобальное потепление и не дать планете нагреться более чем на 2°С (по сравнению с доиндустриальными временами), хотя ученые отмечают, что оптимально удержаться на уровне не более 1,5°С.

Последние 10 лет человечество ежегодно выбрасывает в атмосферу планеты около 54 гигатонн углекислого газа, основным источником которого являются разные виды промышленной деятельности.

Неспособность обуздать эти выбросы означает, что теперь человечество может высвободить еще около 250 гигатонн углекислого газа, прежде чем глобальное потепление достигнет предела 1,5 °C.

Мир быстро исчерпывает "углеродный бюджет" – количество углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу, если человечество хочет удержать глобальную температуру на уровне 1,5°C выше доиндустриального уровня.

В настоящее время можно выбрасывать всего около 250 млрд.\ тонн углекислого газа во избежание накопления СО2 в атмосфере, которое приведет к повышению температуры на 1,5°C. Это меньше по сравнению с 500 миллиардами тонн всего несколько лет назад, и при нынешних ежегодных темпах выбросов парниковых газов, составляющих около 54 млрд тонн в год, этот лимит иссякнет задолго до конца этого десятилетия.

"Это не то, что борьба с изменением климата будет проиграна через шесть лет, но я думаю, что, если мы уже на нисходящей траектории, будет слишком поздно бороться за предел в 1,5 градуса", — сказал климатолог Робин Лемболл, Имперский колледж Лондона.

Несмотря на то что "углеродный бюджет", похоже, закончится в начале 2029 года, это не означает, что в мире мгновенно станет на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальный период. Фактическое изменение температуры может произойти несколько раньше или через десятилетия или два позже, но это произойдет, когда бюджет иссякнет.

"Мы не хотим, чтобы это воспринимали как шесть лет для спасения планеты, — сказал соавтор исследования Кристофер Смит, климатолог из Лидского университета. — Если мы сможем ограничить потепление до 1,6 градуса, или 1,65 градуса, или 1,7 градуса, это гораздо лучше, чем 2 градуса. Нам еще нужно бороться за каждую десятую градуса".

Ранее ученые сообщили, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться. Известно, что средняя температура приземного воздуха в сентябре 2023 года составила 16,38 градуса по Цельсию, что на 0,93 градуса выше средней за месяц в период с 1991 по 2020 год и на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда 2020 года.

Особенно ученых смущает то, что температурные рекорды обычно происходят с гораздо меньшим отрывом, ближе к одной десятой градуса. Ученые также отмечают, что этот показатель стал "наиболее аномально теплым месяцем" с 1940 года. Исследователи также предполагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю человечества, если тенденция рекордных температур будет продолжаться.

Однако это только начало, ученые считают, что тенденция к потеплению будет продолжаться и в следующем 2024 году.

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