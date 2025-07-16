Человечество может избавиться от похмелья навсегда: ученые создали безопасный заменитель алкоголя

«Винный кайф» без змея утром может стать реальностью уже через несколько лет / © Freepik

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Мечта человечества о безопасном употреблении алкоголя близится к реальности. В Великобритании готовят к запуску уникальную альтернативу алкоголю – молекулу Alcarelle, имитирующую «винный кайф», но без вредных последствий . Над ней более десяти лет работает профессор нейропсихофармакологии из имперского колледжа Лондона Дэвид Натт.

Об этом сообщает BorgExpert.

Молекула будущего: как это работает

Сегодня стартап Дэвида Натта GABA Labs готовится вывести на рынок инновационный продукт — молекулу Alcarelle. токсичности, нарушения сна и риска зависимости.

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«Люди любят пить. Но почему бы не позволить им делать это без риска привыкания или опьянения? – говорит Натт.

Потенциально, Alcarelle может изменить все – от глобального рынка напитков до культуры отдыха. Производители, которые приобретут Alcarelle, смогут добавлять ее в различные безалкогольные напитки, которые будут иметь расслабляющий эффект. GABA Labs завершила отбор трех финальных молекул и готовится к масштабному производству для тестирования. Компания уже выпустила напиток Sentia, содержащий растительные экстракты с легким успокаивающим эффектом, но в составе этого продукта еще нет Alcarelle.

Безопасная эйфория: сомнения и тренды

В отличие от фармацевтических успокаивающих, новая молекула прицельно активирует только те рецепторы GABA, которые отвечают за социальное взаимодействие. В результате человек получает «кайф», но его разум остается ясным. К тому же, такая стимуляция рецепторов не приводит к потере памяти или привыканию. Впрочем, некоторые ученые подвергают сомнению саму идею Alcarelle.

«Наркотик без зависимости – это святой Грааль фармакологии. История показывает: таких веществ нет», — говорит психиатр из Стэнфорда Анна Лембки.

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В то же время, отказ от алкоголя становится все более модным трендом. Согласно опросам, почти половина американцев в 2025 году планируют ограничить употребление алкогольных напитков, а популярность альтернативных способов получить удовольствие или расслабление набирает обороты, особенно среди прогрессивной молодежи.

«Alcarelle – это шанс не просто заменить алкоголь, а создать новую культуру общения без токсинов», – уверены инвесторы GABA Labs.

Когда Alcarelle появится в продаже

GABA Labs планирует вывести свой продукт на рынок к концу 2027 года. Уже в июле текущего года ожидается тестовый выпуск двух безалкогольных сортов пива, в составе которых будет новая молекула. А к концу года появится еще один напиток – со вкусом виски. Натт признается, что мечтал об этом еще двадцать лет назад. Насколько будет успешным воплощение его мечты и станет ли Alcarelle «любимым наркотиком человечества» и реальной альтернативой алкоголю покажет только время.

Напомним, умные люди чаще пьют алкоголь , насколько бы это ни казалось парадоксальным на первый взгляд. Но ученые дали неожиданный ответ: интеллектуалы чаще приобщаются к эволюционно новому поведению, в том числе и к употреблению спиртного.

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