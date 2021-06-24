Человечество может начать колонизацию галактики уже на нынешнем этапе развития — ученые

Такая колонизация не требует фантастических технологий.

Ученые университетов штата Пенсильвания, Колумбийского и Рочестерского с участием специалистов NASА заявили о том, что человечество может начать колонизацию Млечного Пути уже на нынешнем этапе развития.

Или же это "сделает какой-то другой вид разумных существ", аналогичный людям, сообщает Iop Science.

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Для построения новой симуляции ученые использовали модель, которая была построена в 2019 году. Вместе с тем, в нее внесли изменения, которые радикальным образом меняют результаты. Важнейшее из них — влияние движения звезд относительно друг друга и центра Млечного Пути. За время колонизации расстояние между звездами может сильно измениться, что может нивелировать фактор "тормоза" расселения цивилизации по космосу.

Ученые создали видео, которое показывает, как проходит процесс колонизации. Расселение жизни начинается с одной системы, затем охватывает несколько соседних, пока не достигает близких к центру Млечного Пути регионов. Здесь расстояние между звездами меньше, в результате чего цивилизация распространяется взрывообразно.

Интересно, что такая колонизация не требует фантастических технологий, человечество может начать ее уже сейчас. В своей симуляции ученые взяли максимальную скорость кораблей-поселений в 10 километров в секунду. Этого значения достичь можно уже сейчас с помощью доступных человечеству двигателей и гравитационных маневров.

Напомним, Китай отправит первую миссию на Марс с экипажем. КНР планирует построить базу на Красной планете и запустить масштабные грузовые полеты с Земли.

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