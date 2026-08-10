Человечество может отправиться к другим звездам: ученые готовят технологию будущего

Космос / © Unsplash

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Астрономы открывают новые возможности для полетов к другим звездам и поиску жизни на планетах, похожих на экзопланету LHS 1140b.

Об этом пишет Gizmodo.

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Атмосфера экзопланеты и новые горизонты науки

Недавнее подтверждение наличия атмосферы вокруг каменистой экзопланеты LHS 1140b вызвало значительный интерес в астрономическом сообществе. Планета расположена примерно в 48 световых годах от Земли и вращается в пределах зоны жизни своего красного карлика — области, где температура позволяет воде оставаться в жидком состоянии на поверхности.

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Хотя астрономы зафиксировали потерю гелия из верхних слоев атмосферы планеты, ниже могут сохраняться более тяжелые химические соединения. В частности, вода, которая является ключевым ингредиентом для жизни.

Перспективы межзвездных путешествий

Изучение далёких планет вдохновляет ученых создавать технологии для полетов к другим звездам. Основное внимание уделяется крошечным космическим кораблям, ведь запускать их гораздо легче и дешевле, чем большие аппараты. Благодаря технологиям из смартфонов ученые даже создали «умную пыль» — микроскопические датчики, способные измерять свет, температуру и химические вещества.

Чтобы лететь в другие звезды со скоростью 10–20% от скорости света, космическим зондам нужны особые двигатели. Над этой идеей работает проект Breakthrough Starshot, изучающий межзвездные путешествия с помощью крошечных зондов с легкими парусами.

Технология световых и солнечных парусов

Легкие паруса представляют собой тонкие отражательные мембраны. Для их разгона может использоваться направленная энергия лазера: световые волны создают давление на зеркало, служащее движущей силой. Для релятивистских скоростей понадобился бы мощный лазерный массив с эффективной мощностью в десятки гигаватт.

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Преимущество таких систем заключается в том, что тяжелый лазерный узел остается на Земле, а к звездам разгоняется только легкая полезная нагрузка. В то же время недостатком является невозможность легкого торможения зонда, из-за чего он будет проходить мимо целевой звездной системы всего за несколько дней.

Кроме лазерных парусов для межзвездных путешествий, существуют солнечные паруса, которые используют давление солнечного света и уже применяются для миссий в пределах Солнечной системы. Саму идею использования отражательных мембран впервые предложили в 1920-х годах пионеры космонавтики Константин Циолковский и Фридрих Цандер. Как отмечал Константин Циолковский, говорилось об использовании «огромных зеркал из очень тонких листов».

Напомним, команда военных и гражданских специалистов в штате Нью-Джерси в начале 1946 года направила модифицированную радиолокационную систему на Луну и выпустила мощные радиоимпульсы в сторону ее поверхности. Приблизительно через две с половиной секунды осциллограф зафиксировал слабое эхо, преодолевшее космическое расстояние туда и обратно, доказав возможность межпланетной связи.

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