Человечество может погибнуть до конца века: неутешительный прогноз ученых

Ученые предупреждают, что быстро меняющаяся окружающая среда Земли может привести к глобальной катастрофе эпических масштабов.

Об этом пишет Futurism.

Ученые говорят, что экологический коллапс, вероятно, наступит уже к концу столетия. К такому выводу пришла группа из 15 000 ученых из 161 страны. Они утверждают, что "жизнь на Земле находится под угрозой", поскольку человечество только продолжает приближаться к экологическому коллапсу.

Соавтор исследования Кристофер Вольф говорит, что без немедленных шагов, направленных на решение коренной проблемы человечества, принимающего больше ресурсов Земли, чем она может безопасно дать, нам, к сожалению, не выжить. Ученый также заявил, что сегодня человечество фактически находится на пути к коллапсу природных и социально-экономических систем и мира с невыносимой жарой и нехваткой ресурсов.

Во время нового исследования Вольф с коллегами использовали множество потрясающих данных, демонстрирующих, что в нынешнем 2023 году множество климатических рекордов было побито "с огромным отрывом".

Кроме того, авторы исследования отмечают масштабные лесные пожары, с которыми в этом году пришлось столкнуться Канаде. Все это, по мнению команды, указывает на переломный момент в новом "пожарном режиме".

По мнению авторов исследования, такой прогноз наиболее оптимистичен. Впрочем, ученые также заявили, что обнаружили небольшой прогресс в борьбе человечества с изменением климата.

Ранее ученые предупредили, что выбросы парниковых газов достигли исторического максимума, угрожая подтолкнуть мир к беспрецедентному уровню глобального потепления. Больше об этом читайте в новости.

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