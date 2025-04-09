Человечество может полностью упустить возможность исследовать космос: что произошло

Земная орбита переполнена космическим мусором, и это ставит под угрозу будущие миссии. / © pixabay.com

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По данным Европейского космического агентства (ЕКА), количество космического мусора на орбите быстро растет и угрожает будущим космическим миссиям. Согласно отчету, обломков космических аппаратов, выведенных из строя спутников и отработанных ступеней ракет, уже больше, чем активных спутников.

Об этом пишет ScienceAlert .

Ученые предупреждают: если ситуация не изменится, это приведет к неконтролируемым столкновениям. Новые обломки будут только увеличивать количество мусора на орбите, что сделает запуски ракет опасными.

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«Риск столкновений растет с ужасающей скоростью. И даже если запуски прекратятся, обломки будут продолжать накапливаться, они ведь появляются быстрее, чем успевают сгореть в атмосфере Земли», — говорится в отчете.

Ученые отмечают, что сейчас на орбите отслеживают 40 000 объектов, из которых только 11 000 – это действующие спутники. Но на самом деле их гораздо больше: по оценкам ЕКА, в космосе находится:

более 54 000 объектов размером более 10 см;

1,2 млн. обломков размером от 1 до 10 см;

около 130 млн долей от 1 мм до 1 см.

Даже малейшие обломки могут нанести серьезный урон Международной космической станции (МКС), телескопу Габбл и другим спутникам.

Хотя некоторые отработанные ступени ракет целенаправленно возвращают в атмосферу, где они сгорают, этого недостаточно.

Напомним, международная команда астрономов зафиксировала невероятное явление: «умершую» галактику всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.