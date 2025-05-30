Человечество на прицеле у Солнца: как влияют магнитные бури на здоровье

Во время высокой геомагнитной активности растет число сердечных приступов и инсультов

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Сильная солнечная вспышка привела к выбросу корональной массы, которая достигла Земли и вызвала геомагнитную бурю. В связи с этим возрос интерес к потенциальному влиянию солнечных штормов на здоровье человека.

О том насколько реальна угроза здоровью людей во время солнечных штормов, пишет Adnkronos.

Солнечные бури являются результатом активности Солнца, во время которой происходят мощные выбросы энергии и частиц. Достигая магнитосферы Земли, они могут вызывать геомагнитные бури, которые, в свою очередь, способны влиять на работу электронных устройств и, как предполагается, на самочувствие людей.

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Влияние геомагнитных бурь на технику

Наиболее известным воздействием геомагнитных бурь являются помехи в работе радиосвязи, спутниковых навигационных систем (GPS) и энергосистем. Сильные бури могут вызывать сбои и даже повреждения трансформаторов и линий электропередач, что приводит к отключениям электроэнергии. Также наблюдаются нарушения в работе авиационной и морской радиосвязи.

Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на точность работы спутников, используемых для прогнозирования погоды и связи, а также создавать проблемы для нефте- и газопроводов, вызывая коррозию.

Влияние солнечных бурь на человека

Вопрос о влиянии геомагнитных бурь на здоровье человека остается предметом дискуссий. Некоторые люди сообщают о головных болях, усталости, раздражительности и нарушениях сна во время таких периодов.

«Солнечные бури генерируют геомагнитные возмущения, которые, хотя и не оказывают прямого воздействия на здоровье человека благодаря защите, обеспечиваемой атмосферой и магнитосферой, могут иметь косвенные биологические эффекты, особенно на уязвимых людей или в определенных условиях окружающей среды. Но рисков для населения в целом нет», — рассказал Джованни Гирга из Ассоциации врачей Isde.

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По его словам несколько эпидемиологических исследований, проведенных в Европе и Северной Америке выявили рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в сочетании с сильными геомагнитными возмущениями. В частности, была обнаружена зависимость между днями высокой геомагнитной активности и ростом числа сердечных приступов и инсультов. Ученые предполагают, что нервная система человека реагирует на геомагнитные возмущения. Последствиями такой реакции могут быть нарушения сердечного ритма и скачки артериального давления.

«На нейропсихологическом уровне некоторые исследования предполагают изменения уровня мелатонина, что может привести к бессоннице во время геомагнитных бурь. Другие исследования сообщают об усилении раздражительности и депрессии. Также изучается возможная связь с другими нейропсихиатрическими расстройствами. Эти эффекты кажутся более выраженными у людей с сезонными аффективными расстройствами, пожилых людей, людей с уже существующими заболеваниями сердца или со специфическими неврологическими уязвимостями», — добавил Джованни Гирга.

Текущий солнечный цикл характеризуется значительной солнечной активностью, что увеличивает вероятность возникновения геомагнитных бурь. Это делает исследования косвенных последствий для здоровья человека еще более важными.

«Для населения в целом, особенно в средних широтах, геомагнитные бури не представляют прямой угрозы здоровью. Атмосфера и магнитосфера Земли обеспечивают эффективную защиту от высокоэнергетических частиц, испускаемых Солнцем, не давая им достичь поверхности Земли», — объяснил Алессандро Миани, президент Итальянского общества экологической медицины (Sima).

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Однако существует вероятность «профессиональных» рисков. Астронавты на орбите и летный состав на полярных маршрутах могут подвергаться воздействию высоких уровней ионизирующего излучения во время интенсивных солнечных событий. Это излучение может влиять на биологические системы, повреждать ДНК и повышать риск таких патологий, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, ученые предупреждают, что солнечный супершторм может уничтожить спутники и энергосистемы, оставив всю планету без Интернета и электричества. Такое мощное космическое явление в последний раз произошло более 1200 лет назад, задолго до появления электричества. Сегодня его последствия могли бы быть катастрофическими.