Человечество оказалось гораздо старше, чем считалось: археологи обнаружили уникального предка

Самый древний предок современного человека — Homo erectus / © tsn.ua

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Предки современного человека оказались на 200 тысяч лет старше, чем традиционно считалось. Археологи обнаружили в Южной Африке новые ископаемые останки гомининов, которые свидетельствуют о том, что вид Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад.

Об этом открытии пишет Phys.org со ссылкой на исследование учёных Университета Ла Троби и их коллег.

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Исследователи описали 18 ранее неопубликованных ископаемых останков гомининов, найденных в карьере Drimolen Main Quarry в Южной Африке. Это место расположено в так называемой «Колыбели человечества» — одном из важнейших регионов мира для изучения эволюции человека.

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Среди находок есть второй фрагмент черепа Homo erectus, который подтверждает, что этот вид появился значительно раньше, чем считалось ранее. Возраст новой находки составляет около 2 миллионов лет.

До этого самые древние останки взрослых особей Homo erectus датировались примерно 1,8 миллиона лет. В частности, речь идет о находках в Дманиси на территории современной Грузии. Таким образом, новая находка из Южной Африки оказалась примерно на 200 тысяч лет старше.

В чём особенность находки

Особое значение имеет тот факт, что новая находка принадлежит взрослой особи. Ранее в Дримоленском карьере уже находили останки Homo erectus, однако первая из них — DNH 134 — принадлежала ребенку в возрасте примерно от 2 до 4 лет.

Это оставляло открытым вопрос о том, как именно выглядели взрослые особи этого вида, который считается одним из первых гомининов рода Homo и, вероятно, непосредственным предком современного человека.

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«В этой статье публикуются данные о новой находке взрослой особи, отнесённой к виду Homo erectus, — DNH 127, что служит дополнительным подтверждением: этот вид впервые появился в южной Африке 2 млн лет назад», — рассказал ведущий исследователь доктор Джесси Мартин.

По его словам, Дримолен содержит свидетельства самого древнего из известных появлений Homo erectus, а новая находка позволяет лучше понять внешний облик взрослых представителей этого вида.

Что скрывается в «Колыбели человечества»

Карьер Drimolen Main Quarry — одно из самых богатых в мире мест, где находят останки древних предков человека. Его исследуют с 1992 года, однако значительная часть ископаемого материала, найденного до 2019 года, оставалась неопубликованной.

Теперь археологи из Университета Ла Троби совместно с исследователями из Южной Африки и США описали ещё 18 таких находок. Часть останков отнесли к Homo erectus, а остальные — к другому виду гомининов, Paranthropus robustus.

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По словам учёных, большое количество материала, добытого в одном месте, даёт редкую возможность проследить изменения в популяциях древних гоминидов в течение относительно короткого, по эволюционным меркам, периода.

Другая группа людей приспособилась к изменениям климата

Исследователи также обнаружили признаки микроэволюционных изменений у Paranthropus robustus. Сравнение останков возрастом около 2 миллионов лет с материалами возрастом примерно 1,8 миллиона лет показало, что за это время у представителей вида увеличились зубы и жевательные мышцы.

Учёные связывают эти изменения с адаптацией к условиям окружающей среды и питанию.

В то же время у Homo erectus развивался более крупный мозг и уменьшались размеры коренных зубов. Исследователи предполагают, что такие изменения могли быть связаны, в частности, с изменениями в рационе и более интенсивным потреблением мяса.

P. robustus, напротив, сохранил относительно небольшой мозг, но обладал чрезвычайно массивными зубами и сильными жевательными мышцами, приспособленными к переработке твёрдой и жёсткой пищи.

Наши предки были «аутсайдерами»

Интересно, что, несмотря на последующий эволюционный успех линии Homo, к которой относится современный человек, 2 миллиона лет назад ситуация могла выглядеть совсем иначе.

«Эти два вида людей обитали на одной территории, и останки обоих были найдены в пещере Дримолен. Хотя мы знаем, что Homo erectus и линия, ведущая к нам, в конечном итоге оказались успешными, 2 млн лет назад P. robustus превосходил Homo erectus в Дримолене более чем в 10 раз. В тот период наши предки выглядели аутсайдерами», — отметил Мартин.

По словам исследователя, новые материалы также подтверждают, что популяция P. robustus из Дримолена обладала определенными особенностями, отличавшими её от представителей этого вида из других мест.

Именно уникальность этой популяции ранее послужила основанием для выделения подвида P. robustus ukusa. Новые останки, по словам учёных, дополнительно подтверждают такое формальное определение.

Исследование опубликовано в журнале Annals of Human Biology. В нём приняли участие учёные из Лабораторий палеонауки кафедры археологии и истории Университета Ла Троби, Института палеоисследований Университета Йоханнесбурга, Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда и кафедры антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Напомним, что благодаря фрагментам окаменелостей и современным технологиям цифровой реконструкции учёным удалось воссоздать внешний облик одного из древнейших представителей нашего вида.

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