Человечество пересекло 7 из 9 границ Земли: ученые предупредили об опасных изменениях

Земля / © NASA

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Человечество уже вышло за пределы семи из девяти так называемых планетарных границ, определяющих безопасные условия для жизни на Земле.

Об этом говорится в отчете Planetary Health Check 2026, подготовленном Потсдамским институтом исследований влияния климата.

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Речь идет о границах, связанных с изменением климата, состоянием природы и биоразнообразия, изменениями в землепользовании, нарушением водного цикла, чрезмерным использованием удобрений, загрязнением и, впервые, закислением океана.

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В то же время, два планетарных предела человечество пока не превысило — это разрушение озонового слоя и загрязнение воздуха. В отчете отмечают, что ситуация по этим двум показателям в последние годы даже улучшилась. В то же время в некоторых регионах мира возрастает риск из-за атмосферных аэрозолей.

«Диагноз однозначен. Давление растет в пределах каждого планетарного предела, который уже находится за пределами безопасного пространства для деятельности человека», — объяснил ведущий автор Planetary Health Check 2026 Борис Сакшевски.

По его словам, это означает, что возрастает риск масштабных, длительных и потенциально необратимых изменений, а возможности человечества для ошибок в решении этих проблем становятся все меньше.

Последствия уже ощущаются в разных странах

Авторы отчета отмечают, что последствия нарушения природных систем уже проявляются на разных континентах. За последние 12 месяцев в мире произошел ряд масштабных экологических чрезвычайных ситуаций.

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В Европе в этом году во многих странах зафиксировали самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В частности, в Сардинии температура достигала 48,4 градуса по Цельсию. Из-за жары в Италии, Франции и Испании бушевали лесные пожары, а в ряде стран продолжаются последствия засухи.

Жара также привела к смерти. По приведенным в материале данным, только в Германии из-за волны жары 2026 года могли погибнуть до 14 тысяч человек.

В 2025 году муссонные наводнения в Пакистане, вызванные сильными осадками и таянием ледников, затронули более 6,9 млн человек.

В 2026 масштабные наводнения произошли в Непале и Тибете. Обвал ледника в Гималаях повлек за собой внезапные паводки, которые разрушили целые общины и унесли не менее 1300 жизней.

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Климатологиня и профессор Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто заявила, что без более быстрого перехода от ископаемого топлива к нулевым выбросам количество подобных катастроф может расти.

Изменение климата связано с исчезновением природы

В отчете также отмечается тесная связь между климатическими изменениями и потерей биоразнообразия. Авторы исследования отмечают, что защита и восстановление природы необходимы для того, чтобы человечество имело шанс стабилизировать климат в безопасных пределах.

Отдельное внимание было уделено Амазонии. Вырубка тропических лесов чревата одним из крупнейших природных поглотителей углерода на планете, который помогает сдерживать рост концентрации углекислого газа в атмосфере.

Еще одной проблемой является состояние морского дна. По данным отчета, ежегодно донным траллением охватывается 1–2% морского дна, причем чаще всего промысел ведется в одних из наиболее продуктивных и биоразнообразных районах океана.

Дополнительное давление создает энтузиазм индустрии к добыче ресурсов в глубоководных районах. В отчете отмечают, что совокупные последствия этих процессов для планеты пока невозможно полностью оценить.

Ученые говорят о возможности изменить ситуацию

Несмотря на масштаб проблемы, авторы отчета отмечают, что ситуация не безнадежна. В качестве примера они приводят восстановление озонового слоя, которое стало возможным благодаря международным общим действиям.

«У нас нет роскоши времени, но есть знания, возможности и решения, необходимые для того, чтобы изменить курс», — заявил директор Потсдамского института исследований влияния климата Йоган Рокстрем, соавтор отчета.

По его словам, ускорение мер по возвращению всех планетарных границ в безопасное пространство необходимо для защиты жизни и средств к существованию людей, а также для обеспечения общего благосостояния в будущем.

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