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Человечество пересекло 7 из 9 границ Земли: ученые предупредили об опасных изменениях
Ученые объяснили, какие именно показатели вышли за безопасные пределы.
Человечество уже вышло за пределы семи из девяти так называемых планетарных границ, определяющих безопасные условия для жизни на Земле.
Об этом говорится в отчете Planetary Health Check 2026, подготовленном Потсдамским институтом исследований влияния климата.
Речь идет о границах, связанных с изменением климата, состоянием природы и биоразнообразия, изменениями в землепользовании, нарушением водного цикла, чрезмерным использованием удобрений, загрязнением и, впервые, закислением океана.
В то же время, два планетарных предела человечество пока не превысило — это разрушение озонового слоя и загрязнение воздуха. В отчете отмечают, что ситуация по этим двум показателям в последние годы даже улучшилась. В то же время в некоторых регионах мира возрастает риск из-за атмосферных аэрозолей.
«Диагноз однозначен. Давление растет в пределах каждого планетарного предела, который уже находится за пределами безопасного пространства для деятельности человека», — объяснил ведущий автор Planetary Health Check 2026 Борис Сакшевски.
По его словам, это означает, что возрастает риск масштабных, длительных и потенциально необратимых изменений, а возможности человечества для ошибок в решении этих проблем становятся все меньше.
Последствия уже ощущаются в разных странах
Авторы отчета отмечают, что последствия нарушения природных систем уже проявляются на разных континентах. За последние 12 месяцев в мире произошел ряд масштабных экологических чрезвычайных ситуаций.
В Европе в этом году во многих странах зафиксировали самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В частности, в Сардинии температура достигала 48,4 градуса по Цельсию. Из-за жары в Италии, Франции и Испании бушевали лесные пожары, а в ряде стран продолжаются последствия засухи.
Жара также привела к смерти. По приведенным в материале данным, только в Германии из-за волны жары 2026 года могли погибнуть до 14 тысяч человек.
В 2025 году муссонные наводнения в Пакистане, вызванные сильными осадками и таянием ледников, затронули более 6,9 млн человек.
В 2026 масштабные наводнения произошли в Непале и Тибете. Обвал ледника в Гималаях повлек за собой внезапные паводки, которые разрушили целые общины и унесли не менее 1300 жизней.
Климатологиня и профессор Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто заявила, что без более быстрого перехода от ископаемого топлива к нулевым выбросам количество подобных катастроф может расти.
Изменение климата связано с исчезновением природы
В отчете также отмечается тесная связь между климатическими изменениями и потерей биоразнообразия. Авторы исследования отмечают, что защита и восстановление природы необходимы для того, чтобы человечество имело шанс стабилизировать климат в безопасных пределах.
Отдельное внимание было уделено Амазонии. Вырубка тропических лесов чревата одним из крупнейших природных поглотителей углерода на планете, который помогает сдерживать рост концентрации углекислого газа в атмосфере.
Еще одной проблемой является состояние морского дна. По данным отчета, ежегодно донным траллением охватывается 1–2% морского дна, причем чаще всего промысел ведется в одних из наиболее продуктивных и биоразнообразных районах океана.
Дополнительное давление создает энтузиазм индустрии к добыче ресурсов в глубоководных районах. В отчете отмечают, что совокупные последствия этих процессов для планеты пока невозможно полностью оценить.
Ученые говорят о возможности изменить ситуацию
Несмотря на масштаб проблемы, авторы отчета отмечают, что ситуация не безнадежна. В качестве примера они приводят восстановление озонового слоя, которое стало возможным благодаря международным общим действиям.
«У нас нет роскоши времени, но есть знания, возможности и решения, необходимые для того, чтобы изменить курс», — заявил директор Потсдамского института исследований влияния климата Йоган Рокстрем, соавтор отчета.
По его словам, ускорение мер по возвращению всех планетарных границ в безопасное пространство необходимо для защиты жизни и средств к существованию людей, а также для обеспечения общего благосостояния в будущем.