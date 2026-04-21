Человечество под угрозой: ученый назвал возможную дату уничтожения

Ядерный взрыв

Нобелевский лауреат по физике Дэвид Гросс заявил, что риск глобальной катастрофы растет. По его оценке, из-за угрозы ядерной войны человечество может не пережить следующие десятилетия.

Об этом сообщило издание Live Science.

Гросс отметил, что вероятность глобальной катастрофы, в частности из-за ядерной войны, сейчас выше, чем в предыдущие десятилетия. По словам ученого, даже после завершения холодной войны оценки риска ядерного конфликта составляли около 1% в год. Сейчас, по его мнению, этот показатель может быть ближе к 2%, то есть примерно один шанс из 50 ежегодно.

Гросс отметил, что при таких условиях вероятность того, что человечество сможет просуществовать еще полвека, является низкой. Он предполагает, что в случае сохранения нынешних тенденций глобальная катастрофа может произойти примерно через 35 лет — ориентировочно к 2061 году.

Ученый также обратил внимание на ухудшение международной ситуации. Он отметил, что за последние десятилетия ослабли соглашения о контроле над вооружениями, а геополитическое напряжение растет.

Отдельно Гросс отметил риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его словам, автоматизация может привести к тому, что критически важные решения, в частности в сфере безопасности, будут приниматься без участия человека. В то же время он обратил внимание на возможные ошибки таких систем, которые способны иметь масштабные последствия.

Стоит отметить, что дополнительным индикатором угроз являются так называемые Часы Судного дня, которые ежегодно обновляют эксперты. Сейчас они установлены на отметке 85 секунд до «полуночи», что ближе к критической точке, чем в прошлом году.

Ранее исполнительный директор ICAN Мелисса Парке отметила, что этот показатель не является точным прогнозом, а скорее сигналом опасности. Она подчеркнула, что ключевыми вызовами остаются ядерное оружие, войны, климатические изменения и развитие технологий.

