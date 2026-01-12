Человечество получило 10-секундный сигнал из самого отдаленного уголка Вселенной: что скрывает космос

Считается, что источником загадочного сигнала, полученного с расстояния 13 миллиардов световых лет, является гамма-всплеск, получивший название GRB 250314A (на фото) / © NASA

Ученые зафиксировали 10-секундный гамма-всплеск из точки в космосе, находящейся в 13 миллиардах световых лет от Земли. Сигнал, названный GRB 250314A, вероятно, стал следствием взрыва сверхновой, произошедшего всего 730 миллионов лет спустя после Большого взрыва.

Об этом пишет Daily Mail.

Два спутника подтвердили источник сигнала, а телескоп Джеймса Уэбба (JWST) провел детальные наблюдения, зафиксировав затухающий свет взрыва. Ученые отмечают, что гамма-всплески – это сверхмощные невидимые волны энергии, образующиеся при взрыве звезд.

Исследование показало, что эта ранняя сверхновая выглядит почти так же, как современные сверхновые, несмотря на миллиарды лет разницы. Красные сверхновые содержат большое количество энергии и могут подсказать, как формировались первые звезды и галактики во Вселенной.

"За последние 50 лет было зафиксировано лишь несколько гамма-всплесков в первый миллиард лет после Большого взрыва. Это очень редкое и увлекательное открытие", - отметил Эндрю Леван из Университета Радбоуда.

Новые данные помогут ученым лучше понять ранние этапы эволюции Вселенной, когда звезды были более массивными, горячими и взрывающимися с большей силой, чем в наше время.

