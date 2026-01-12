ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

Человечество получило 10-секундный сигнал из самого отдаленного уголка Вселенной: что скрывает космос

Ученые зафиксировали 10-секундный гамма-всплеск из отдаленной точки Вселенной, находящейся на расстоянии 13 миллиардов световых лет.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Считается, что источником загадочного сигнала, полученного с расстояния 13 миллиардов световых лет, является гамма-всплеск, получивший название GRB 250314A (на фото)

Считается, что источником загадочного сигнала, полученного с расстояния 13 миллиардов световых лет, является гамма-всплеск, получивший название GRB 250314A (на фото) / © NASA

Ученые зафиксировали 10-секундный гамма-всплеск из точки в космосе, находящейся в 13 миллиардах световых лет от Земли. Сигнал, названный GRB 250314A, вероятно, стал следствием взрыва сверхновой, произошедшего всего 730 миллионов лет спустя после Большого взрыва.

Об этом пишет Daily Mail.

Два спутника подтвердили источник сигнала, а телескоп Джеймса Уэбба (JWST) провел детальные наблюдения, зафиксировав затухающий свет взрыва. Ученые отмечают, что гамма-всплески – это сверхмощные невидимые волны энергии, образующиеся при взрыве звезд.

Исследование показало, что эта ранняя сверхновая выглядит почти так же, как современные сверхновые, несмотря на миллиарды лет разницы. Красные сверхновые содержат большое количество энергии и могут подсказать, как формировались первые звезды и галактики во Вселенной.

"За последние 50 лет было зафиксировано лишь несколько гамма-всплесков в первый миллиард лет после Большого взрыва. Это очень редкое и увлекательное открытие", - отметил Эндрю Леван из Университета Радбоуда.

Новые данные помогут ученым лучше понять ранние этапы эволюции Вселенной, когда звезды были более массивными, горячими и взрывающимися с большей силой, чем в наше время.

Напомним, ученые впервые обнаружили убегающую из галактики огромную черную дыру. Черная дыра, названная RBH-1, имеет массу не менее 10 миллионов солнц. Впервые ее заметили в 2023 году на расстоянии 7,5 миллиарда световых лет.

Дата публикации
Количество просмотров
216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie