Человечество превышает возможности Земли: ученые предупредили об опасности

Человечество превышает возможности Земли / © Pixabay

Число людей на планете может возрасти до 12,4 млрд уже к концу 2070-х годов. Такой прогноз озвучили ученые. Они подчеркнули, что это опасный сценарий, ведь человечество уже сейчас подталкивает Землю к пределу ее возможностей.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Флиндерса.

В настоящее время население мира составляет около 8,3 млрд человек, однако при нынешних тенденциях оно продолжит стремительно расти. Исследователи проанализировали более 200 лет демографических данных и использовали экологические модели для оценки влияния роста населения на ресурсы планеты.

По словам ведущего автора исследования, профессора Кори Брэдшоу, реальная «устойчивая» численность населения значительно ниже.

«Действительно устоявшийся уровень — гораздо меньше и ближе к тому, какой мир имел в середине ХХ века. Наши расчеты показывают, что это примерно 2,5 миллиарда человек, если все будут жить в рамках экологических возможностей», — пояснил он.

Человечество превышает возможности Земли

Ученые подчеркивают, что уже сейчас есть четкие признаки превышения возможностей планеты.

Земля не успевает восстанавливать ресурсы с той скоростью, с которой мы их используем. Мы жмем ее больше, чем она способна выдержать», — отметил Брэдшоу.

Исследование также показало, что рост населения напрямую связан с увеличением температуры на планете, выбросами углерода и расширением экологического следа человечества.

Если численность населения действительно достигнет 11,7-12,4 млрд., это может иметь серьезные последствия для климата, продовольственной безопасности и стабильности обществ.

Ученые призывают к срочным изменениям в использовании ресурсов — земли, воды, энергии и материалов. Без этого, по их словам, человечество рискует столкнуться с более глубокими глобальными кризисами.

«Окно для действий быстро сужается, но изменения еще возможны, если страны будут действовать вместе», — отметили исследователи.

