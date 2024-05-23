Человечество ждет яркое космическое шоу: к Земле летит новорожденная комета

Год 2024 стал богатым выдающимися космическими событиями, за которыми могли наблюдать астрономы нашей планеты. В прошлом месяце произошло "большое солнечное затмение", которое наблюдали в Северной Америке. В мае во время солнечного супершторма над значительной частью планеты вспыхнули сильнейшие за полтысячи лет полярные сияния. Но уже через несколько месяцев человечество станет свидетелем еще одного космического зрелища – кометы, которую, вероятно, можно будет увидеть невооруженным глазом.

Об этом пишет Space.com.

За последние несколько лет в Солнечную систему уже заглядывали две интересные гостьи, о которых писали почти все мировые СМИ. В начале 2023 года мимо нашей планеты пролетела так называемая "Большая зеленая комета". А месяц назад учёные наблюдали за странной "кометой дьявола", которая имела выбросы, похожие на рога и меняла яркость.

Однако для обычных землян, у которых нет профессиональных телескопов, увидеть эти кометы было сложно, а зрелище в окулярах биноклей было не очень впечатляющим.

Самая яркая новорожденная комета

Однако в конце лета и осенью любители наблюдений за ночным небом смогут насладиться ярким зрелищем и увидеть комету, которая, возможно, будет ярче звезд.

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) впервые увидели в начале прошлого года. Первые снимки ранее неизвестного космического объекта сделали китайская обсерватория Цучиньшань и система оповещения о столкновении с астероидом ATLAS в Южной Африке. Объект первоначально приняли за астероид, но впоследствии выяснили, что это комета, направляющаяся к Земле.

В феврале 2023 года комета находилась на расстоянии около 1,09 миллиарда километров от Солнца. Но 27 сентября 2024 г. она приблизится к нашей звезде на расстояние 58 миллионов километров. Через две недели после этого комета максимально сблизится с Землей и будет находиться в 71 миллионе километров от нашей планеты.

Эти цифры предполагают, что комета может увеличиться до второй или, возможно, даже первой величины. По всей вероятности, у нее появится заметный хвост, который будет захватывающим зрелищем на небе в середине октября 2024 года.

Новорожденная комета может преподнести сюрприз

К сожалению, есть одно "но": Цучиньшань-ATLAS – это новорожденная комета, появившаяся в облаке Оорта, сферической оболочке из ледяного космического мусора, которое, по предположениям ученых, находится далеко за пределами Солнечной системы и содержит миллиарды или даже триллионы комет.

Кометы, родившиеся в облаке Оорта, никогда раньше не проходили так близко от Солнца. Их ядра покрыты очень летучими материалами, которые испаряются и создают кратковременные всплески яркости. Но по мере приближения этих комет к Солнцу их яркость уменьшается или полностью исчезает.

Обычно понижение яркости наблюдается, когда кометы пересекают орбиту Марса. Цучиньшань-АТЛАС окажется в этой точке в середине июля. Если ей удастся сохранить яркость, несмотря на близость звезды, за кометой можно будет наблюдать с Земли невооруженным глазом.

Напомним, на Солнце произошла сильнейшая магнитная буря за 165 лет. Гигантское пятно на поверхности звезды стало в 15 раз больше Земли и продолжает расти.

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