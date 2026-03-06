"Человечество живет во лжи": астронавт NASA сделал тревожное заявление после 178 дней в космосе

Земля / © Pixabay

Реклама

Пребывание в космосе способно фундаментально изменить мировоззрение человека. Астронавт NASA Рон Гаран, проведший 178 дней на борту Международной космической станции (МКС) и совершивший почти 3000 оборотов вокруг нашей планеты, поделился откровенными выводами о современном устройстве мира. По его словам, увидев Землю с орбиты, он осознал, что «человечество живет во лжи».

Об этом пишет Daily Mail.

Гаран рассказал, что из космоса отчетливо видна невероятная хрупкость систем жизнеобеспечения Земли: ее атмосферы, океанов и биосферы. Однако современное общество продолжает относиться к природе как неисчерпаемому ресурсу для обслуживания глобальной экономики.

Реклама

«Я не видел экономики из космоса. Но поскольку созданные нами системы рассматривают все, включая сами системы жизнеобеспечения нашей планеты, как полностью подчиненный филиал глобальной экономики, с точки зрения космического пространства очевидно, что мы живем во лжи», — подчеркнул астронавт.

Гаран подчеркнул, что человечество построило свое существование на ошибочной идее о том, что природные ресурсы являются лишь побочным продуктом экономического роста. Он призвал к немедленному изменению приоритетов.

«Нам нужно перейти от мышления „экономика, общество, планета“ к парадигме „планета, общество, экономика“. Только тогда мы сможем продолжить наш эволюционный процесс», — убежден исследователь.

Такие трансформации сознания среди исследователей космоса ученые называют эффектом обзора. Этот термин был предложен еще в 1987 году. Он описывает глубокую психологическую смену, которую испытывают астронавты, глядя на Землю с орбиты. Они начинают остро ощущать красоту и уязвимость планеты, а также неразрывную связь всего человечества.

Реклама

«За время пребывания в космосе я понял одну вещь: мы не с Земли, мы часть Земли. И если пойти еще дальше, мы не просто находимся во Вселенной; мы и есть Вселенная. Мы — Вселенная, обретающая самосознание», — поделился астронавт.

По словам Гарана, чтобы понять эту концепцию, не обязательно лететь в космос. Он предлагает применять в повседневной жизни так называемую «орбитальную перспективу». Это умение смотреть на глобальные проблемы человечества масштабно, но в то же время не терять из виду отдельных людей и их ежедневные потребности.

Астронавт отмечает, что людей никогда не следует сводить к сухой статистике или группам потребителей. Общество должно научиться мыслить категориями многих поколений вперед, работая над решением неотложных проблем. Несмотря на все угрозы, Гаран сохраняет оптимизм и верит, что, когда осознание нашей глобальной взаимозависимости достигнет критической массы, человечество сможет спасти свое будущее.

Напомним, NASA отслеживает астероид, мчащийся к Земле на большой скорости. «2026 CC» размером около 30 метров приближается к Земле, пролетая на расстоянии чуть больше расстояния до Луны.