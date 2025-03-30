Человечеству грозит глобальная катастрофа: озера на Земле стремительно теряют кислород.

Пресноводные озера теряют кислород. / © Pixabay

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Пресноводные озера на Земле теряют кислород гораздо быстрее океанов. В ближайшее время это окажет негативное влияние на качество питьевой воды и будет способствовать распространению токсичных водорослей и бактерий.

Угрозу глобальной катастрофы для человечества обнаружили ученые Китайской академии наук, исследование которых было опубликовано в Science Advances.

Как установили исследователи на основе изучения спутниковых снимков, а также географических и климатических данных, с 1980 концентрация кислорода на поверхности озер уменьшилась на 5,5%, а в придонных слоях - на 18,6%.

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Ведущий автор исследования Ибо Чжан утверждает, что сейчас более 80% из 15 535 исследованных озер имеют низкий уровень кислорода.

Китайские ученые выяснили, что в 2003-23 годах аномальная жара повлекла за собой 7,7% потерь кислорода. Еще 10% потерь исследователи объяснили усилением цветения водорослей.

Происходящее сейчас в озерах из-за глобального потепления несет угрозу качеству питьевой воды для людей и чревато распространением токсичных бактерий.

По оценкам исследователей, текущее потепление влечет за собой до 55 процентов снижение уровня кислорода в озерах. Если эта тенденция сохранится, к концу века в озерах Земли может быть на 9 процентов меньше кислорода при худших климатических сценариях.

Напомним, ранее исследователи предупредили о катастрофических последствиях для людей , если Земля нагреется на 7°C.