Человек – гибрид свиньи и шимпанзе: ученый выдвинул противоречивую теорию

Ученый подчеркивает, что его работа — не шутка и не провокация, а результат детального анализа анатомических и генетических данных.

Известный исследователь в области гибридизации Юджин М. Маккарти предложил гипотезу, противоречащую традиционным представлениям об эволюции человека. Он считает, что Homo sapiens является результатом скрещивания свиньи и шимпанзе. Его предположение основано на том, что некоторые физиологические особенности человека больше напоминают анатомию свиней, чем приматов.

Об этом пишет IFL Science.

Маккарти обращает внимание на такие отличия людей от шимпанзе как форма носа, структура кожи, строение внутренних органов и отсутствие кости пениса, которые, по его словам, имеют больше общего с характеристиками свиней. Ученый также ссылается на то, что гибридизация играет важную роль в эволюции, хотя и не всегда очевидна, ведь генетические следы межвидового скрещивания могут постепенно исчезать.

Эта теория сразу же вызвала жесткую критику среди ученых. Ее считают псевдонаучной из-за отсутствия генетических доказательств, подтверждающих возможность скрещивания между такими разными видами. Биологи подчеркивают, что подобные смелые заявления нуждаются в чрезвычайно убедительных подтверждениях.

Однако сам Маккарти настаивает на своих выводах, утверждая, что его гипотеза является альтернативным объяснением происхождения человека, которое, по его мнению, может оказаться правдивее классических эволюционных моделей. Он подчеркивает, что его работа — не шутка и не провокация, а результат детального анализа анатомических и генетических данных.

Несмотря на заинтересованность, вызываемую этой теорией, она остается спекулятивной и не имеет достаточной научной поддержки. Без прямых доказательств она воспринимается скорее как интересная, но сомнительная гипотеза, пока не способная изменить современное понимание эволюции человека.