Человек в вакууме не взрывается: что на самом деле происходит с телом в космосе без скафандра

Астронавт / © NASA

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Фантастические фильмы часто показывают, как тело человека в космосе раздувается и взрывается из-за разгерметизации скафандра. На самом деле смерть в вакууме наступает иначе — жутко, но без спецэффектов.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Без внешнего давления жидкости в организме мгновенно закипают. Вода в клетках превращается в пар, раздувая ткани. Капилляры и поверхностные мышцы будут «вариться» первыми, но глубокие сосуды еще некоторое время будут удерживать давление. Глаза не вылезут из орбит, но раздутое тело перекроет кровообращение, вызывая быструю потерю сознания.

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Без давления кровеносные сосуды сожмутся, перекрывая кровоснабжение мозга и сердца. Уже через 10-15 секунд человек потеряет сознание, а вскоре — контроль над телом.

Чтобы спасти человека в подобном состоянии, его необходимо вернуть из открытого космоса не позднее чем через две минуты. Впрочем, уже после первой минуты в организме начинаются необратимые изменения: ткани и внутренние органы получают серьезные повреждения, что нарушает их работу.

По словам ученых, если скафандр будет поврежден, смерть может наступить менее чем за две минуты. В таком случае тело человека останется в космосе, вращаясь вокруг Земли.

В фильмах показывают, как тело мгновенно покрывается инеем, но реальность другая. Теплоотдача происходит медленно, поэтому сначала замерзнут слизистые (нос, рот), но смерть наступит раньше, чем тело превратится в «ледяную статую».

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Космическая радиация не убивает сразу, но ее воздействие разрушительно. Без защиты астронавт получит смертельную дозу ионизирующего излучения, которое повредит ДНК и вызовет рак. Но это вопрос месяцев, а не секунд.

Таким образом, пребывание в открытом космосе без скафандра приводит к быстрой и безвозвратной угрозе жизни, даже если тело не взрывается, а медленно разрушается изнутри.

Напомним, Земля однажды может быть выброшена из Солнечной системы из-за непредсказуемой траектории звезды, которая будет проходить опасно близко.